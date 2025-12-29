Party und mehr zum Jahreswechsel: So feiert Donaueschingen Silvester

Der Jahreswechsel wird in Donaueschingen auf ganz unterschiedliche Weise gefeiert. Vom Kulturbahnhof über Clubs und Bars bis hin zum Öschberghof reicht das Angebot.
Wenn die letzten Stunden des Jahres anbrechen, liegt ein besonderer Zauber in der Luft: Man blickt zurück, stößt an und startet gemeinsam neu. In Donaueschingen wird der Jahreswechsel auf ganz unterschiedliche Weise gefeiert – vom offenen Mitsingen über lange Partynächte bis hin zu festlichen Galaformaten, oft bis in die frühen Morgenstunden.