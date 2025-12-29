Party und mehr zum Jahreswechsel: So feiert Donaueschingen Silvester

Der Jahreswechsel wird in Donaueschingen auf ganz unterschiedliche Weise gefeiert. Vom Kulturbahnhof über Clubs und Bars bis hin zum Öschberghof reicht das Angebot.

Wenn die letzten Stunden des Jahres anbrechen, liegt ein besonderer Zauber in der Luft: Man blickt zurück, stößt an und startet gemeinsam neu. In Donaueschingen wird der Jahreswechsel auf ganz unterschiedliche Weise gefeiert – vom offenen Mitsingen über lange Partynächte bis hin zu festlichen Galaformaten, oft bis in die frühen Morgenstunden.

Der Kulturbahnhof ist für viele Donaueschingerinnen und Donaueschinger ein fester Treffpunkt am Silvesterabend. „Bei uns gibt es an Silvester jedes Jahr Karaoke – das ist längst Tradition“, sagt Betreiber Bernhard Zipfel. Ab 21 Uhr gehört die Bühne allen, die selbst zum Mikrofon greifen möchten. Gesungen, gelacht und gefeiert wird bis nach Mitternacht, anschließend gleitet der Abend in einen offenen, geselligen Jahresausklang über.

Gemeinsam wird das Feuerwerk angeschaut, danach klingt die Silvesternacht in lockerer Atmosphäre weiter aus – bis in die frühen Morgenstunden, um das neue Jahr gemeinsam einzuläuten. „Die Stimmung ist immer hervorragend, bei uns ist sehr viel los“, so Zipfel. Um besser planen zu können, bittet er um Voranmeldungen – entweder direkt vor Ort oder per E-Mail.

Lockere Atmosphäre

Wer den Jahreswechsel tanzend feiern möchte, ist im Okay Nightlife Donaueschingen richtig. Unter dem Motto „Zwei Floors. Zwei Welten.“ wird dort am Mittwoch, 31. Dezember, groß ins neue Jahr gestartet. In der Main Hall sorgt DJ Gimi von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens mit einem Mix aus aktuellen Charts, Partyhits und Clubsound für ausgelassene Stimmung und einen energiegeladenen Countdown. Parallel dazu öffnet im zweiten Floor, dem Club Mäxx, ein musikalischer Gegenpol: Bei „Silvester Feelings 2025/2026“ entführen Rene Park und DJ Cruse das Publikum mit melodischem Techno und Trance in eine emotionale Klangwelt. „Ein Jahreswechsel, den man nicht nur feiert, sondern fühlt“, beschreibt Betreiber Benjamin Bensberg das Konzept.

Deutlich ruhiger, aber ebenso stimmungsvoll geht es in der Bar Zentrale zu. Zwar ist das ausgewählte Silvestermenü am Abend bereits ausgebucht, doch ab 23.30 Uhr öffnet die Bar für alle. „Wir möchten das Jahr gemeinsam in netter Runde ausklingen lassen und bei guter Musik und guten Getränken ins neue Jahr hineinfeiern“, sagt Julian Ganter. Im Mittelpunkt stehe das Zusammensein, das Anstoßen um Mitternacht und eine offene, entspannte Atmosphäre, in der Gespräche und Begegnungen den Ton angeben.

Große Gala

Wer den Jahreswechsel besonders festlich erleben möchte, wird im Öschberghof fündig.

Bei guten Getränken und entspannter Atmosphäre wird in der Bar Centrale gemeinsam auf das neue Jahr angestoßen – Silvester in geselliger Runde. Foto: Hannah Schedler

Das Resort feiert Silvester traditionell im gesamten Haus mit einer großen Gala. Im Festsaal richtet sich das Angebot vor allem an externe Gäste: Sie erwartet ein exklusives Gala-Menü, Live-Musik der Band Premium Style, ein Show-Act des Mentalisten Philo Kotnik sowie ein gemeinsames Klangfeuerwerk. Anschließend wird mit Mitternachtssnack bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert. Im Esszimmer findet dasselbe Programm überwiegend für Hausgäste statt. Kulinarische Höhepunkte setzt das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant Ösch Noir, während im Hexenweiher italienisches Flair herrscht. Urig wird es in der Öventhütte mit Live-Blasmusik. Ergänzt wird das Angebot durch ein Flanierticket ab 22.30 Uhr – ideal für Gäste aus der Region.

Ob ausgelassen oder gemütlich, modern oder klassisch: Donaueschingen bietet zahlreiche Möglichkeiten, das alte Jahr gemeinsam zu verabschieden und das neue willkommen zu heißen.

Info

Silvesterbräuche rund um die Welt

Wie der Jahreswechsel gefeiert wird, unterscheidet sich weltweit deutlich. In Spanien essen viele Menschen um Mitternacht zwölf Weintrauben – eine zu jedem Glockenschlag. Der Brauch entstand Anfang des 20. Jahrhunderts, vermutlich als Reaktion auf eine besonders reiche Traubenernte, und soll Glück für jeden Monat des neuen Jahres bringen. In Italien stehen Linsen traditionell für Wohlstand und finanzielles Glück. In Schottland bringt beim „First Footing“ der erste Besucher nach Mitternacht Glück ins Haus. In Japan werden zum Jahreswechsel 108 Glockenschläge geläutet – sie stehen im Buddhismus für die Befreiung von weltlichen Begierden. In Deutschland gehören Feuerwerk, gemeinsames Anstoßen und das frühere Bleigießen (heute meist mit Wachs) zu den bekanntesten Ritualen. Allen Bräuchen gemeinsam ist der Wunsch, das neue Jahr bewusst, hoffnungsvoll und im Zeichen des Neubeginns zu starten.