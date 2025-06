Party und Handball in Altenheim: So feierten über 12.000 Besucher bei den „Beach Days“

Die Altenheimer „Beach Days“ lockten Tausende Besucher nach Neuried – sei es für die Handballturniere oder zum Feiern am Abend.

Bevor das Festgelände zu sehen war, hörte man lange im Voraus die Musik vom Partyzelt. Je näher man kam, desto lauter wummerte der Bass den Besuchern entgegen. Das Zelt füllte sich langsam, aber stetig und die DJs steuerten zur Unterhaltung bei – Getränke jeder Art gab es auch genügend. Die Beach Days sorgten wieder für einen Ausnahmezustand in Altenheim. Unsere Redaktion hat bei Markus Holtmann, Präsidenten des TuS Altenheim und Mitorganisator der „Beach Days“, nachgefragt, wie er die Veranstaltung rückblickend betrachtet.

„Die Stimmung unter den Besuchern war an allen Tagen grandios“, betont Holtmann. Das schöne Wetter habe dazu beigetragen, ebenso die spannenden Handballturniere und attraktiven Musikauftritte an den Abenden. Man habe aus der Entwicklung der Vorjahre gewusst, dass das Interesse an den „Beach Days“ steigt, daher wollte der TuS Altenheim als Veranstalter mehr Menschen teilhaben lassen. Dazu wurde das große Partyzelt um zehn Meter erweitert. Die Kapazitätserweiterung habe man mittags und abends gespürt, „der Aufenthalt war deutlich angenehmer“, ist sich Holtmann sicher.

Lesen Sie auch

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Neuried habe man zwei weitere Plätze für die Handballturniere nutzen können. Die beiden Felder stehen im Eigentum der Gemeinde, für den Zeitraum der „Beach Days“ konnte der TuS sie leihweise nutzen. Für den Mitorganisator steht fest: „Die Qualität der Handballturniere wurde dadurch erhöht.“ Mit nun sechs Plätzen wurden die Spielzeiten ausgeweitet, zudem konnten sich mehr Mannschaften warmspielen. Die Resonanz der Teams sei überragend gewesen, freut sich Holtmann. Der Austausch mit der Gemeinde sei unkompliziert gewesen, er könne sich vorstellen, auch im nächsten Jahr sechs Plätze anzubieten.

An jedem Abend war ein Einlassstopp notwendig

Das Fazit der Veranstaltung falle sehr positiv aus: Es haben rund 12 000 Besucher über fünf Tage an den „Beach Days“ teilgenommen, an den vier Abenden waren jeweils bis zu 3500 Gäste vor Ort, um die musikalische Unterhaltung zu genießen. An jedem Abend musste aufgrund des Andrangs ein Einlassstopp verordnet werden, damit sich nicht zu viele Gäste auf dem Gelände aufhalten. Auch etwa 1000 Camper haben sich zu den Festtagen eingefunden, sie zelteten gegenüber der Herbert-Adam-Halle beim Sportplatz. Unter ihnen habe es Gäste gegeben, die aus Münster oder sogar Berlin kamen, erzählt Holtmann. Dies spreche für die Bekanntheit und Attraktivität der „Beach Days“.

Eine Sache dürfe man aber nicht vergessen: der Einsatz der rund 250 freiwilligen und ehrenamtlichen Helfer. „Dafür möchte ich ein großes Dankeschön aussprechen“, unterstreicht der Präsident des TuS Altenheim. Größere Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Am Freitagabend sei aber zwei Gästen unwohl geworden von der Hitze und Alkoholkonsum, sie wurden von einem Rettungssanitätern betreut. Gleichzeitig gab es einen Angriff durch eine Person auf andere Gäste, der polizeibekannte Mann sei von der Security festgehalten worden und die dazugerufene Polizei hat ihm ein Platzverweis erteilt , erinnert sich Holtmann.

Nächstes Jahr steht ein Jubiläum an

Abgesehen von einzelnen Personen „ist es ein entspanntes Miteinander“. Die sehr positive Resonanz habe den Veranstaltern Mut gemacht, bald werde auf das nächste Jahr geblickt. Dann wird 40-jähriges Bestehen der Handballturniere gefeiert. Konkrete Ideen gebe es noch nicht, aber „uns fällt etwas Besonderes ein“, ist Holtmann überzeugt.

Die Sieger der Turniere

Die Karcher Guss Gmbh hat das Firmen-Beach-Turnier gewonnen. Beim Hilzinger-Cup Beach Blitz-Turnier stand bei den Herren der „SV Dölphins“ auf dem ersten Platz, bei den Damen die „Despos“. Das Beach-Fun-Turnier gewann „Hapbie Hour“ (Herren) und „Angry Birds“ (Damen). Das Beach-GPO-Turnier konnten die Beach Panthers Karlsruhe (Herren) und die „Caipirinhas Beachhandball“ (Damen) gewinnen.