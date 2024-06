Unter dem Motto „Gutes tun soll Spaß machen“ veranstaltet der Nagolder Verein seit 2014 Veranstaltungen und Aktionen, deren Erlöse gemeinnützigen regionalen Einrichtungen und Institutionen gespendet wird.

In dieser Zeit wurden bislang, so Vorstand Patrick Walz, über 85 000 Euro gesammelt. „Vor allem in den letzten zwei bis drei Jahren haben wir richtig Gas gegeben“, so Walz. Dabei nennt er beispielhaft 90er Partys, aber auch das „River Spring Festival“, das erstmals im Mai dieses Jahres veranstaltet wurde und im November eine Neuauflage erfährt.

Charity Events Nagold hat es sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahresende eine Gesamtspendensumme in Höhe von 100 000 Euro in diesen zehn Jahren erzielt zu haben. Mit weiteren Aktionen und Veranstaltungen sollen die noch fehlenden 14 500 Euro erwirtschaftet werden.

Das Motto: „Robby and Friends for Children“

Auch der Erlös der Jubiläumsparty wird dem Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen gespendet. Die Party stand unter demselben Motto, mit dem auch die erstmals von Charity Events Nagold vor zehn Jahren gefeierte Premierenparty stand: „Robby and Friends for Children“.

Roberto Schiliro und Patrick Walz engagierten für die Charity-Jubiläumsparty die Tanzgruppe „Quiet Storm Street Dance Unity“ mit Choreograph Steven Christ (bekannt vom Europark Rust) und DJ Sally B. Ihre beeindruckenden Showeinlagen waren Garanten für eine gelungene Party bis tief in die Nacht.

Kreative Abenteuerspielstraße

Am Sonntag feierte Charity Events Nagold mit einem großen Familientag sein Jubiläum im Hof der Seminarturnhalle weiter. Zum Auftakt lockte ein Weißwurstfrühstück und auf die jüngsten Gäste wartete eine kreative Abenteuerspielstraße sowie eine Hüpfburg. Crêpes, Eis und weitere Köstlichkeiten sorgten für den kulinarischen Genuss.

Sehenswert und unterhaltsam waren die Auftritte der beiden Kinder-Showtanzgruppen vom Sportverein Gündringen, die „Dancing Girls“ und „Just4fun“. An beiden Jubiläumsveranstaltungen war der Verein Charity Events Nagold mit rund 30 Ehrenamtlichen im Einsatz.