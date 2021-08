Bis in die Nacht wird gefeiert und getanzt

4 Die Stimmung bei den vielen Besuchern ist gut. Foto: Fotos: Privat

Event: Burladingen kann noch Party beim Benefiz-Open-Air von "Querbeet-Live" / Mehrere hundert Gäste auf dem Marktplatz

Das Wetter passte, und mehrere hundert Besucher kamen am Samstag auf den Marktplatz und ließen sich von der gut aufgelegten Liveband "Querbeet" unterhalten. Und das alles noch für ei-nen guten Zweck.

Burladingen. Am Samstag fand auf dem Marktplatz Burladingen ein Benefiz-Open-Air der Gruppe "Querbeet-Live" für die Flutopfer der Gemeinde Schuld in Rheinland-Pfalz statt. Eigentlich wollte die Burladinger Band im vergangenen Jahr ihr zehnjähriges Bestehen groß feiern, was auf Grund der Pandemie-Entwicklung aber nicht möglich war. Weil die Corona-Verordnungen nach und nach gelockert wurden, planten die Musiker eine "öffentlichen Probe" auf dem neuen Burladinger Rathausplatz.

Mitten in die Proben erreichten dann die Band die Nachrichten von der Flutkatastrophe, und schnell entstand die Idee, die Probe zu einem Benefizkonzert zu machen. Die Bandmitglieder rannten in der Folge offene Türen ein. An Helfern mangelte es nicht, und Firmen steuerten Spenden bei. Um entsprechend Spendenbescheinigungen ausstellen zu können, wurde die Kirchengemeinde mit ins Boot geholt.

Zwei Schirmherren

Bandmitglied Melanie Schoser begrüßte die vielen Gäste, darunter auch Bürgermeister Davide Licht und den Geschäftsführer des Dekanats Zollern, Rupert Metzler. Beide hatten sich bereit erklärt, die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung zu übernehmen. Davide Licht freute sich über die sehr große Resonanz und erklärte, dass die Stadt Burladingen die Band "Querbeet live" sehr gerne bei der Ausrichtung dieses Abends unterstützt habe.

Licht bedankte sich auch beim Geschäftsführer Rupert Metzler vom Dekanat Zollern, welcher sich spontan bereit erklärt hatte, die Beträge über das Spendenkonto des Dekanats Zollern abzuwickeln. Metzler teilte mit, dass diese Gelder bis auf den letzten Cent den Flutopfern im Arntal weitergegeben würden. Gespendet werden könne auch weiterhin.

Zu der Zeit war der Marktplatz schon gut gefüllt. Manche hatten einen Klappstuhl mitgebracht, die meisten aber saßen auf Garnituren oder nutzten die Stehtische. Bis in die Nacht hinein wurde gefeiert. Es mögen weit über 500 Besucher gewesen sein, die die wiedergewonnene Freiheit genossen und lange nicht gesehene Bekannte wieder trafen. Es galt die 3-G-Regel. Im Laufe des Abends wurde nach fast zehn Jahren Bandmitglied Jeanette Kienzle verabschiedet; sie erhielt einen Baum mit vielen schönen Erinnerungen.