Volles Programm beim 51. Frühlingsfest der Vollmaringer Musikanten vom 30. April bis 4. Mai. Auf der Lachawies treten unter anderem am Mittwoch die Band „No Way“ und am 3. Mai die „BlechStreetBoys“ auf.

Seit Sommer vergangenen Jahres ist das Frühlingsfest-Team in Vollmaringen wieder voll in Aktion, denn vier Tage sollen mit einem tollen Programm gefüllt werden. Die Bands wurden bereits im vergangenen Jahr organisiert.

Im Januar dieses Jahres ging es dann los mit den großen Vorbereitungen: Material durchschauen, Neuanschaffungen tätigen, Bisheriges reparieren und viele Kleinigkeiten. Aufgrund der Feiertage, bauten die Vollmaringer Musikanten bereits schon am 12. April ihr großes Zelt auf.

Weil das Zelt drei Wochen steht, mähten die Vollmaringer Musikanten ihre Lachawies, was sie schon mit ihren Social-Media-Filmen festhielten. „Wir berichten immer wieder mit kurzen Videos und Aufnahmen“, erklärt Werbe-Vorstand Matthias Finkbeiner. Der Vollmaringer freut sich besonders, dass über die Aufrufe auch ein Ehrenamtlicher zum Zeltaufbau kam: „Der hat es gelesen und dem hat es gut gefallen. Solche Helfer sind immer willkommen.“

Dieses Jahr freuen sich die Vollmaringer Musikanten wieder, wenn zahlreiche Gäste in Dirndl und Lederhose auf dem 51. Frühlingsfest vorbeischauen. Foto: Alexandra Feinler

Matthias Finkbeiner weiß, wie groß das Engagement aller 50 Helfender ist und fügt hinzu: „Was da im Ehrenamt geleistet wird, ist unbeschreiblich.“ Ob Musikanten, deren Angehörige, Freunde, Vereine und Unterstützer, jeder bringt sein Wissen und Können ein. Damit dieses monate- und wochenlange Engagement auch gewürdigt wird, hoffen alle auf gute Besucherzahlen. „Für jeden was dabei, für jeden leistbar“, macht Matthias Finkbeiner auf vier Tage Programm aufmerksam.

Rock uff d’r Lachawies

Zum Auftakt mit dem Rock uff d’r Lachawies spielt die regionale Band „No Way“ aus Sonnenbühl am Mittwochabend ab 21 Uhr. Happy Hour ist bis 21 Uhr, weshalb der Eintritt bei acht Euro und danach bei zehn Euro liegt. „Wir haben im vergangenen Jahr tolle Rückmeldungen bekommen und hoffen, dass sich der Rock-Abend so etabliert“, wünscht sich Matthias Finkbeiner.

Am 1. Mai findet die Brauchtums-Veranstaltung mit dem Maiwagentreffen in Vollmaringen statt. Die Nagoltalmusikanten treten ab 11 Uhr zum Frühshoppen auf. Es gibt wieder neben den zahlreichen Speisen Maultaschen sowie Kaffee und Kuchen. Bis 19 Uhr ist immer was los im Zelt.

Neunköpfige Partybrassband

Zum ersten Mal spielen dieses Jahr am Samstag, 3. Mai die „BlechStreetBoys“ zur „Party uff d’r Lachawies“. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn 21 Uhr. Eigentlich wollten die Vollmaringer Musikanten die Band aus der Bamberger Gegend live anschauen, doch das war nicht möglich und so half Social-Media kurzfristig. Die neunköpfige Partybrassband spielt neben bekannten Stimmungsliedern auch Hits aus den 1980er- und 90er-Jahren im eigenen Stil. Der Vorverkauf lief sehr gut, es gibt noch für 15 Euro Karten an der Abendkasse.

Neu ist dieses Jahr das selbst angesetzte Lachawiesen-Wasser (Eistee-Korn) in der Bar. Dieses haben die Vollmaringer Musikanten in der Nähe von Busenweiler in einem 1000-Liter-Container gesehen und versuchen es mit einem 30 Liter-Fässle in Vollmaringen. Zudem gibt es wieder eine Schapsbar. Dieses Jahr befindet sich die Weizenbar im großen Zelt, weil auf das Anbau-Zelt verzichtet wurde.

Am Familiensonntag ist einiges geboten

Am Familiensonntag, 4. Mai heißt es Blasmusik Non Stop mit Tombola-Auslosung ab 17 Uhr. Um 11 Uhr macht der Musikverein Zimmern den Auftakt. Gegen 13.30 Uhr spielt die Feuerwehrmusikkapelle Dagersheim und gegen 16 Uhr der Musikverein Grünmettstetten. Für die Familien ist an diesem Tag einiges, auch kulinarisch geboten.

Auf dem Außengelände werden wieder einige Stände mit Action, Süßwaren und vielem mehr angeboten. Groß und klein können wieder Boxauto fahren.

Die Vollmaringer Musikanten sind die nächsten Tage immer wieder auf dem Festgelände, um weitere Vorbereitungen vorzunehmen. „Wir freuen uns schon auf Mittwoch, wenn es dann losgeht“, macht Matthias Finkbeiner neugierig und hofft, dass die Wettervorhersagen passen, sodass das Vollmaringer Frühlingsfest wieder bei warmen Temperaturen gefeiert werden kann.