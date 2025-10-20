Party in Zell Gresgen: Beim Gresger Frühschoppen wird gleich morgens gefeiert.

Ein Fest der Musik und guten Laune ist beim 55. Gresger Frühschoppen gefeiert worden. Der Musikverein Gresgen verstand es, die Gäste mitzureißen.
Alle Sitzplätze belegt, fröhliche Runde am Bierbrunnen, Liederbuch zum Mitsingen auf dem Tisch, bayerische Dekoration in Gresgen. Es war wieder Frühschoppen angesagt: Zum 55. Mal begegneten sich Gäste und die Musiker des Musikvereins Gresgen gut gelaunt im Gresger Bürgerzentrum. Mittlerweile ist aus dem Dorffrühschoppen eine Veranstaltung geworden, die über die Dorfgrenzen hinaus bekannt und beliebt ist. Bei der Anfahrt durchs Wiesental trafen sich Menschen in Dirndl und Lederhose, um gemeinsam im Dorf oberhalb von Zell zu feiern.