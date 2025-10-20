Party in Zell Gresgen: Beim Gresger Frühschoppen wird gleich morgens gefeiert.

Ein Fest der Musik und guten Laune ist beim 55. Gresger Frühschoppen gefeiert worden. Der Musikverein Gresgen verstand es, die Gäste mitzureißen.

Alle Sitzplätze belegt, fröhliche Runde am Bierbrunnen, Liederbuch zum Mitsingen auf dem Tisch, bayerische Dekoration in Gresgen. Es war wieder Frühschoppen angesagt: Zum 55. Mal begegneten sich Gäste und die Musiker des Musikvereins Gresgen gut gelaunt im Gresger Bürgerzentrum. Mittlerweile ist aus dem Dorffrühschoppen eine Veranstaltung geworden, die über die Dorfgrenzen hinaus bekannt und beliebt ist. Bei der Anfahrt durchs Wiesental trafen sich Menschen in Dirndl und Lederhose, um gemeinsam im Dorf oberhalb von Zell zu feiern.

Teambildung, das kennen viele vom Sport. In Gresgen bildeten Gästen und Vortragende ein Team in Reinform. Die mit musikalischer Untermalung gesungenen Lieder vereinten die Anwesenden, egal ob Musiker oder Gast, zur Vormittagsgemeinschaft in gemeinsamer Feierlaune. Die ausgelegten Liedblätter sorgten für Textsicherheit und Melodien wie „Auf die Vogelwiese geht der Franz“ oder „Dem Land Tirol die Treue“ sind vielen im Ohr oder gelangen spätestens nach dem zweiten Takt in den Gehörgang. Aber nicht nur Alpenländisches gab es zum Mitsingen, auch die Schlagerwelt hatte ihren Part. „Bella Napoli“ in Gresgen, ein Hit der niemanden auf dem Sitz ließ.

Dirigent motiviert zum Spiel

Dirigent Marius Lais kennt Musiker und Gäste. Seine Auswahl überzeugte und seine Qualität als Dirigent wurde beim Musizieren wieder einmal deutlich. Konzentriert, gut gelaunt und authentisch, so kam der Mann mit dem Stab vor den Musikern rüber und motivierte zum Spiel. Der Dank für ihn: viel Applaus und ein Rosenregen der Musikerinnen und Musiker.

Motivation für den Saal gab es von Vorstand Christoph Hanke. Er machte aus der Ansage ein Entertainment. Gut vorbereitet, mit Luft für viel Spontanität und für den Einbezug der Gäste, so schafft der Mann an der Vereinsspitze ein Gemeinschaftsgefühl das ansteckte.

Blasmusik mit Pauken und Trompeten

Blasmusik pur mit Pauken und Trompeten ließ Dirigent Lais mit dem „Bozener Bergsteier-Marsch“ auflegen. Im gleichen Stil hatte der Frühschoppen begonnen: „Der Kärntner-Liedermarsch“ führte die Gäste in den Vormittag. Der Mix aus den „Lustigen Holzhackerbuam“ und „Dem Land Tirol die Treue“ brachte das zusammen was Dorftraditionsmusik ausmacht: Schaffen und konservative Fröhlichkeit.

Blasmusik kann aber auch Schlagerhits: In Gresgen lieferte ein Hit von Nina Hagen den Beweis. „Du hast den Farbfilm vergessen“, machte die Wiedervereinigung in Deutschland spürbar. Das Lieblingslied von Angela Merkel erfreute auch im Wiesental.

Der „Mix der Purhits“ brachte Deutsche Hitkultur nach Gresgen und „La Passione del Gelato“ vereinte Musik aus dem Schwäbischen mit Italienischem Flair.

Beim Schlager „Bella Napoli“ blieb kaum jemand sitzen. Foto: Wolfgang Grether

Seit dem ersten Frühschoppen in Gresgen sind Gerhard und Hanspeter Heitzmann dabei. Etwas mehr als ein halbes Jahrhundert haben sie die Veranstaltung auch geprägt. Christoph Hanke moderierte zum 25. Mal. Beides wurde mit „Ein halbes Jahrhundert“ einer Komposition von Franz Watz, gefeiert. Die abwechselnden fröhlichen und getragenen Passagen, die zum Mitsummen animierten, lockten viele Erinnerungen in das Gedächtnis von Musikern und Gästen.

Ohne Zugabe geht’s nicht

Ohne Zugabe ging es auch beim 55. Mal nicht. Das ist Marius Lais bekannt und so hatte er seine Großband auch darauf vorbereitet. Eine Handvoll wurde gefordert und so viel ließ Lais auch liefern. Der „Böhmische Traum“ lud zum Träumen ein. Und vom nächsten Treffen träumten beim Abschied Musiker und Gäste gemeinsam. Hoffentlich kann auch bei der nächsten Chilbi wieder in Gresgen gefeierte werden. Die Vorfreude ist schon da.