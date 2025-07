20. Festival bietet gleich 20 Bands in Weil am Rhein mit internationalem Format auf.

Das Festival „Baden in Blut“ geht in diesem Sommer zum 20. Mal über die Bühne. Deshalb geht es bereits am Donnerstag, 17. Juli los, mit einer limitierten Warm-Up Show. Der Samstag, 19. Juli, ist bereits ausverkauft. Für Freitag, 18. Juli, sind jetzt die letzten Tickets ebenso vergriffen, heißt es seitens der Organisatoren vom Verein „Metal Maniacs Markgräflerland“.

Manuel Wegner stellt sich den Fragen von Ines Bode. Foto: zVg

Drei Tage lang wird gefeiert, statt der üblichen zwei. Zu den Highlights des Jubiläumsprogramms mit zwanzig hervorragenden Bands, die ihr künstlerisches Handwerk verstehen, gehört die besagte Donnerstag-Show mit fünf Gruppen. Den Samstag begleiten Bands wie die Griechen „Rotting Christ“ aus Athen, die ein besonderes „20th Anniversary Festival Special Set“ spielen. Der Freitag glänzt mit den Augsburgern „Heretoir“, die eigens für das Jubiläum gebucht wurden, und Post-Rock und Shoegazing mit Metal kombinieren. „Rotting Christ“ sind die Co-Headliner am Samstag mit einem speziellen Jubiläumsset. Mittlerweile ist das Festival für seine familiäre Atmosphäre bekannt. Gestemmt wird das alles von einer großen Anzahl Helfer. Gründungsmitglied Manuel Wegner stellt sich unseren Fragen.

Welche Band wird den lautesten und intensivsten Auftritt abliefern?

Das ist vorab schwer zu sagen, aber ich gehe davon aus, dass „Harakiri for the Sky“ am Donnerstag den intensivsten Auftritt abliefern werden. Gefolgt von „Soulfly“ am Freitag, die in Phoenix, Arizona, gegründet wurden, und maniac (wahnsinnig) laut sein werden.

Wer ist der Headliner dieses Festivals, und was macht den Auftritt besonders?

Wir haben drei Headliner, also für jeden Tag einen, aber unser Samstags-Headliner „Hypocrisy“ aus Schweden ist schon wirklich eine Legende im (Death)Metal Bereich. Die Band hat mit dem genialen Peter Tägtgren jemand in den Reihen, der erfolgreicher Produzent ist und in erfolgreichen Bands wie „Pain“ spielt. Tägtgren arbeitet auch mit Till Lindemann von Rammstein. Unser Freitag-Co-Headliner „Soulfly“ hat mit dem gebürtigen Brasilianer Max Cavalera ebenfall eine absolute Legende als Frontmann. Mit seiner vorherigen Band „Sepultura“ hat er einige der Bestoff-Metal-Alben aller Zeiten hervorgebracht.

Gibt es eine Band, die für ihre beeindruckenden Bühnenperformances bekannt ist?

Da gehe ich mit „Any Given Day“ aus Gelsenkirchen. Die werden mit ihrer Performance die Hütte abreissen.

Welche Band bringt den härtesten Sound auf die Bühne?

„Non Est Deus“ aus Bayern. Vielleicht ist es nicht mal der härteste Sound, aber sicher der kälteste.

Gibt es eine Band auf dem Festival, die Sie als Kenner der Szene vorher noch nicht wahrgenommen hatten?

Es gibt sogar zwei: Die Schweden „Tribulation“ und eben die Augsburger „Heretoir“.

Wird eine Band zu erleben sein, die sich von den anderen abhebt, sei es durch ihren Musikstil oder durch Show-Elemente?

„Tribulation“ stechen wegen ihres Musikstils hervor, und „Istapp“, ebenfalls aus Schweden, wegen ihrer Show. „Sie ziehen das sozusagen eiskalt durch“. Dann wäre da noch „Heretoir“ mit ihrem einzigartigem Musikstil – der gleichzeitig hart ist, aber auch zum träumen anregt.

