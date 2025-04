1 In der Festhalle wird in den Mai getanzt. (Archivfoto) Foto: Halden-Hexen

Nach dem Maibaumstellen vor dem Alten Schulhaus wird am 30. April in der Schenkenzeller Festhalle in den Mai getanzt.









Seit 2015 ist der „Tanz in den Mai“ in der Festhalle Schenkenzell wieder eine feste Größe, und wie immer wird vorab von den Halden-Hexen die Tradition des Maibaumstellens gepflegt. Der Maibaum wird am Mittwoch, 30. April, um 19 Uhr vor dem Alten Schulhaus aufgerichtet.