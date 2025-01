Gäste feiern bis in die Morgenstunden

Party in Schenkenzell

1 Ausgelassene Stimmung herrschte bei der Party. Foto:

Ein volle Halle. ausgelassene Stimmung und eine energiegeladene Band-Performance gab es bei der Vorsilvesterparty in Schenkenzell.









Der Handball-Förderverein Schenkenzell hat mit seiner traditionellen Vorsilvesterparty in der Festhalle Schenkenzell erneut einen Volltreffer gelandet, heißt es in einer Mitteilung. Die Halle war bis auf den letzten Platz gefüllt, und die Gäste sorgten für ausgelassene Stimmung bis in die frühen Morgenstunden.