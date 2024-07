Party in Reichenbach: Das ist beim Sommernachtsfest geboten

Drei Tage lang feiert der Musik- und Trachtenverein Reichenbach von Freitag bis Sonntag, dem 2. bis 4. August, sein Sommernachts- und Gartenfest. Der Freitag beginnt bei einem zünftigen Handwerker-Vesper ab 17 Uhr mit dem Musikverein Yach und ihrem Dirigent Mathias Gronert. Um 20 Uhr steht schon der erste Höhepunkt an: „BlechXpress“ unterhalten mit „schwungvoller Blasmusik“.

Zum Repertoire der acht Musiker um Andreas Hofer zählen nicht nur bekannte Klassiker der vornehmlich böhmischen Blasmusik, sondern auch viele Stücke aus eigener Feder. Anschließend steigt eine Party-Nacht im Barschopf. Der Eintritt an diesem ersten Festtag ist kostenlos, heißt es in der Ankündigung.

Serviert wird am Freitag unter anderem ein Bauernvesper mit Speck und Hausmacher von Franz-Josef Kaltenbach vom Hinterhauenstein und Holzofenbrot von Angela Aberle vom Rohrenbauernhof. Die beliebte Schweine-Haxe, sowie Wurstsalat-Variationen stehen in diesem Jahr am Freitag neu mit auf der Speisekarte.

Am Samstag gibt es mit „Partymaschine“ einen wilden Musikmix

Der Samstag steht ganz im Zeichen der „Dirndl Night“, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Die Gruppe „Partymaschine“ bildet ab 21 Uhr den nächsten Festhöhepunkt. Es geht ab quer durch sämtliche Genres: Die „Höhner“ treffen auf Angus Young von „AC/DC“, Robbie Williams und „Rednex“ träumen sich irgendwas mit „Nena“ zusammen. Zu guter Letzt kooperieren „Die Ärzte“ mit den „Backstreet Boys“. Die Besucher dürfen an diesem Tag in Dirndl und Lederhose kommen, wenn die Showband, die ansonsten vor allem auf großen Volksfesten spielt, los legt. Kein Unbekannter in Hornberg ist der Schlagzeuger der Band. Alex Saur ist seit Jahren Schlagzeuglehrer an der Musikschule.

Danach steigt erneut eine Party-Nacht im Barschopf. Karten für Samstag gibt es für sieben Euro im Vorverkauf, sie sind erhältlich bei der Tourist-Info und der Aral-Tankstelle in Hornberg oder bei allen aktiven Vereinsmitgliedern. An der Abendkasse kosten die Tickets neun Euro, Einlass ist um 18 Uhr. Zur Unterhaltung vor der „Partymaschine“ spielt ab 19 Uhr die Trachtenkapelle Bad Rippoldsau, heißt es weiter.

Am Sonntag geht es weiter mit „Blasmusik aus Leidenschaft“. Ab 11.30 Uhr ist die Bauernkapelle Mindersdorf wieder mit von der Partie – und das bei ebenfalls freiem Eintritt. Anschließend gestaltet der Musik- und Trachtenverein einen Brauchtumsnachmittag.

Tradition und gutes Essen kommen beim Sommerfest nicht zu kurz

Dabei werden auch die weltberühmte Bollenhut-Tracht sowie verschiedene Tänze der Kinder-Tanzgruppen und der großen Trachtenträger zu sehen sein. Ein böhmisch-mährischer Festausklang erfolgt ab 18 Uhr mit der Blaskapelle Lauterblech aus Lauterbach.

Über alle Tage hinweg wird eine Bewirtung geboten. Als Spezialitäten gelten der mit Bratwurst-Brät belegte „Bure-Burger“: Ein Weck aus Bauernbrotteig – auf dem Rohrenbauernhof im Holzofen gebacken – und belegt mit angebratenem Bratwurstbrät vom Hinterhauenstein. Sowie der Likörstand, an dem über zehn verschiedene, selbst hergestellte Liköre und Schnäpse angeboten werden. An allen Tagen gibt es außerdem eine Auswahl an selbstgemachten Kuchen und Torten.

Geboten wird auch ein großer Spielepark, mit Hüpfburg, Kegelbahn, Holzklötzen und Sandkasten. Zur Unterhaltung werden am Sonntag zusätzlich noch Dosenwerfen sowie ein Eisstand mit einiger Auswahl angeboten.

Der MTV Reichenbach

Der Verein pflegt mit Trachtentänzen und Musik die Tradition und das Brauchtum in der berühmten Schwarzwälder Bollenhut-Tracht. Die Musiker – derzeit 41 Aktive – proben immer donnerstags von 20 bis 22 Uhr im ehemaligen Reichenbacher Schulhaus. Die Tanzprobe findet immer freitags statt. Im Verein gibt es eine Tanzgruppe für Erwachsene und eine für Kinder.