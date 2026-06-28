Party in Mietersheim: TGB Lahr steigt erstmals in die Bezirksliga auf

Die Lahrer steigen in die Bezirksliga auf. Der SV Rust ist derweil zurück in der Landesliga und die Kicker aus Ottenheim feiern den Klassenerhalt in der Kreisliga A.

LAHR. Aufstigsrelegation zur Bezirksliga, Rückspiel: TGB Lahr - SV Leutesheim 3:0 (1:0). Erstmals in der Vereinsgeschichte gelang es den Gastgebern, in die Bezirksliga aufzusteigen. „Die Mannschaft hat Geschichte geschrieben. Das kann niemand dem Kader und mir als Coach mehr wegnehmen“, bemerkte ein stolzer Trainer Christian Saban am Tag danach.

Seine Mannschaft ging mit einem 1:3-Malus aus dem Hinspiel ins Rückspiel. Die Kulisse fiel mit rund 700 Zuschauern, auch den ungeheuren Temperaturen geschuldet, deutlich kleiner aus als erwartet. Die gesamten 90 Minuten über spielte lediglich eine Mannschaft nach vorne, während Leutesheim einzig auf Verteidigung setzte. Lahr setzte von Beginn an, trotz Temperaturen von um die 40 Grad, auf ein höllisch hohes Tempo. „Das war durchaus riskant, aber wir wollten früh zeigen, dass wir gewillt sind, alles zu geben, um den Aufstieg zu schaffen“, verdeutlichte Saban. Die Hausherren agierten hochüberlegen und spielten sich mehrfach bis zum Leutesheimer Strafraum durch. Zunächst fehlten aber die gewinnbringenden Ideen, um die eigene Überlegenheit zur Führung zu nutzen. Es dauerte bis zur 42. Minute, ehe Rodilson Dias nach einer Einzelleistung Mike Gbajie einsetzte, der zum 1:0 traf. Eine Minute später hatte Mehmet Eldiven den zweiten Treffer auf dem Fuß, vergab jedoch die klare Möglichkeit.

In der zweiten Halbzeit änderte sich am Status quo nichts. TGB beherrschte Ball und Gegner, auch wenn dieser taktisch umgestellt hatte. Das Spiel schleppte sich nun dahin, weil auch die Gastgeber der Hitze etwas Tribut zollen mussten. In der 77. Minute erzielte der eingewechselte Maliq Berisha das 2:0. Lahr drückte nun noch mehr und wollte den Sieg noch in der regulären Spielzeit. Als Gästetorhüter Tobias Meyer nach einer unbeherrschten Tätlichkeit vom Platz flog, erzielte der ebenfalls eingewechselte Lars Szkibick per indirektem Freistoß das 3:0.

TGB-Trainer Christian Saban verlängerte nach dem Spiel um ein Jahr. Foto: Horst Künstle

Als der Lahrer beim Torjubel allzu provokant in Richtung der Leutesheimer Fankurve lief, eskalierten die Gemüter kurzzeitig. Gästefans stürmten den Platz und es kam zur Massenrangelei. „Das Verhalten Lars Szikicks war provozierend. Das musste genauso wenig sein wie die dann völlig überzogenen Reaktionen darauf“, so Saban.

Nach einer 20-minütigen Spielunterbrechung, zwei weiteren Platzverweisen gegen Leutesheimer Offizielle und der Ampelkarte gegen Szkibick als Verursacher des Tumults, brachte TGB den Erfolg über die Bühne. „Gerade für Spieler wie Enis Akman, die schon lange im Verein sind, freut mich dieser erstmalige Aufstieg in die Bezirksliga besonders“, so Saban. Nach dem Aufstieg mit dem SV Rust in die Landesliga stellt der Aufstieg mit TGB sein zweites Erfolgserlebnis als Trainer dar. Direkt nach dem Aufstieg gab Saban bekannt, ein weiteres Jahr TGB-Trainer zu bleiben.

TGB Lahr: Dormane; Olcan, Dirim, Akman, Gbajie (89. Mutidi), Salihi (38. Demaj), Kraut (54. Berisha), Isufi, Eldiven (63. Szkibick), Cantürk (89. Sür), Dias.

Tore: 1:0 Gbajie (42.), 2:0 Berisha (77.), 3:0 Szkibick (85.).

Aufstiegsrelegation zur Landesliga, Rückspiel: FV Muggensturm - SV Rust 1:5 (0:3). Mit dem 5:2-Sieg im Hinspiel hatte der SV Rust das Tor zur Landesliga bereits weit aufgestoßen. In Muggensturm musste die Mannschaft von Trainer Lucca Größer „nur“ noch den Sack zu machen – und hatte das Spiel schon zur Halbzeit auf ihre Seite gezogen. Der Doppelpack von Santino Größer und das Tor zum 3:0 durch Bastian Bodnik nahmen Muggensturm schon frühzeitig die Hoffnung auf ein Comeback.

Dem Wunsch von SVR-Trainer Lucca Größer, das Rückspiel frühzeitig zu entscheiden, wurde in Muggensturm vollumfänglich entsprochen. „Das Spiel ist exakt so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Das hat mir wieder den Charakter der Mannschaft gezeigt. Nach der Halbzeit war das Tempo, den hohen Temperaturen geschuldet, etwas raus. Trotzdem wollten wir auch noch die letzte Halbzeit der Relegation gewinnen – und haben auch das geschafft“, freute sich der Ruster Trainer am Tag nach dem Aufstieg im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der SV Rust (hier beim Torjubel im Hinspiel) ist wieder Landesligist. Foto: Wolfgang Künstle

Für einen Großteil der Spieler ging es noch in der Nacht auf Mannschaftsfahrt nach Mallorca. „Um 22 Uhr ging der Flieger in Baden-Baden. Da waren die Feierlichkeiten vor Ort natürlich etwas kürzer ausgefallen“, berichtet Größer, der in Deutschland geblieben ist. In den Sozialen Netzwerken hatte es große Kritik des FV Muggensturm daran gegeben, dass das Spiel um 18.30 Uhr angepfiffen wurde. Die Gastgeber hatten sich klar für eine spätere Anstoßzeit bei dann weniger gesundheitsgefährdenden Temperaturen ausgesprochen.

„Ich glaube, diese Kritik hat eine Eigendynamik entwickelt. Da sind dann offenbar Menschen auf den Zug aufgesprungen, die gar nicht für den FV Muggensturm im Einsatz sind. Wir haben am Samstag mit den Spielern oder dem Trainerteam aus Muggensturm keine Diskussionen aufgrund der Anstoßzeit gehabt“, so Größer.

SV Rust: Metzger; Singler (68. Dreyfuß), Draghici, Saki, Schoner, S. Größer (46. Rupps), B. Bodnik, M. Bodnik (76. Aziz), Depner (46. Lebfromm), Feger, Sobczyk (68. Kappa).

Tore: 0:1 S. Größer (6.), 0:2 S. Größer (28.), 0:3 B. Bodnik (38.), 0:4 Rupps (64.), 1:4 Welzer (85.), 1:5 Draghici (90.+1).

OTTENHEIM. Abstiegsspiele zur Kreisliga B, Rückspiel: FC Ottenheim - SG Wagshurst/Ulm 3:1 (1:1). Durch den 4:1-Sieg im Hinspiel waren die Ottenheimer der große Favorit auf den Klassenerhalt in der Kreisliga A.

Der FC Ottenheim freut sich mit einem Banner über den Klassenerhalt. Foto: Verein

Im Rückspiel gegen Wagshurst/Ulm ließ das Team von Trainer Benjamin Ziegler dann auch keine Spannung aufkommen und setzte sich mit 3:1 durch. Nach einer schwierigen Saison feierten die Schwanauer ausgiebig ihre Rettung über die Relegation.

FC Ottenheim: Günther; Jeske, Schnak, Krieg, Spengler (53. Nußbaum), Karkossa (76. Bruder), Hamm (25. Pauli; 77. Walter), Krause, K. Schreiber, Steiner (67. L. Schreiber), Gaß.

Tore: 0:1 Spraul (35.), 1:1 Steiner (43.), 2:1 Krieg (57.), 3:1 Walter (80.).