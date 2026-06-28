Party in Mietersheim: TGB Lahr steigt erstmals in die Bezirksliga auf

Die Lahrer steigen in die Bezirksliga auf. Der SV Rust ist derweil zurück in der Landesliga und die Kicker aus Ottenheim feiern den Klassenerhalt in der Kreisliga A.
LAHR. Aufstigsrelegation zur Bezirksliga, Rückspiel: TGB Lahr - SV Leutesheim 3:0 (1:0). Erstmals in der Vereinsgeschichte gelang es den Gastgebern, in die Bezirksliga aufzusteigen. „Die Mannschaft hat Geschichte geschrieben. Das kann niemand dem Kader und mir als Coach mehr wegnehmen“, bemerkte ein stolzer Trainer Christian Saban am Tag danach.