2 Gemütlich sitzen die Besucher des Weinbrunnenfests zusammen und genießen die Zeit. Foto: Stehle

Erstmals seit 2019 hat in Heiligenzimmern wieder das Weinbrunnenfest stattgefunden. Der Andrang war groß.















Rosenfeld-Heiligenzimmern - Wie in mehreren Rosenfelder Stadtteilen war auch in Heiligenzimmern an Christi Himmelfahrt wieder etwas los: Die Narrenzunft hatte zum Weinbrunnenfest eingeladen – und die Resonanz war überwältigend.

Gäste kommen aus allen Himmelsrichtungen

Nicht nur Heiligenzimmerner besuchten das Fest, sondern aus allen Himmelsrichtungen waren Wandergruppen zum Dorfplatz gekommen, um dort den Vatertag zu feiern. Auch benachbarte Narrenzünfte, unter anderem aus Binsdorf, Gruol und Vöhringen, statteten ihren Narrenfreunden einen Besuch ab.

"Gutschein-Lauf" als Attraktion

Erstmals hatte die Narrenzunft das Fest vor die Turnhalle verlegt, da die Logistik dort besser zu bewältigen war als vor dem Zunftheim. Auch für Kinder und junge gebliebene Ältere gab es eine Attraktion beim "Gutschein-Lauf": Im Kreis aufgestellt mussten sie über Hürden gehen, und wenn die Musik stoppte, erhielt derjenige, der an der Hürde war, einen Gutschein über einen Einkauf im Spielwarenladen oder den Besuch einer Kinderattraktion.

Narren zufrieden mit Verlauf

Die älteren Besucher konnten sich am Weinbrunnen bei verschiedenen Weinen und Likören vergnügen, saßen gemütlich auf den Bierbänken oder unterhielten sich an den Stehtischen. Der Besucheransturm war so groß, dass gegen Abend fast alles ausging und die Vorsitzenden Daniel Sauer und Achim Stehle höchst zufrieden waren mit dem Fest, das in den vergangenen beiden Jahren nicht stattfinden konnte.