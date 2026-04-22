Party in Hechingen-Stetten: Jugendraum vereinte Jung und Alt – fast wie in alten „Fecker“-Zeiten

„Jugendraum Stetten meets ’s Fecker“ hieß es in der Festhalle Hechingen-Stetten. Die Veranstaltung entpuppte sich als perfekter Treffpunkt für alle Generationen.
Der Jugendverein Stetten feierte am Samstag in der Turn- und Festhalle, „um Jung und Alt zu vereinen“. Mit diesem Wunsch wagte sich der Veranstalter zum ersten Mal an ein größeres Festevent dieser Art. Vorweggenommen, dem Jugendverein glückte ein tolles Familienfest mit Party, wobei vom Kind bis zu den Senioren jeder Generation etwas geboten wurde.