2 Das Partyvolk hat eine Menge Spaß bei der maxikanischen Nacht und erweist sich bisweilen als äußerst textsicher. Foto: Ziechaus

Der Musikverein lädt zur mexikanischen Nacht und – wie sich das gehört – kommen die Feiergäste erst zur späteren Stunde, um dann auf der Tanzfläche und an der Bar die Nacht zum Tag zu machen.















Link kopiert

Hardt - Solange es in Hardt noch hell ist und keine Sterne am dunklen Himmel über der trockenen Sierra beim Ulrichsmoos zu sehen sind, gibt es keine mexikanische Nacht im Festzelt beim Musikverein Concordia. Erst wenn es richtig finster ist und die ganz jungen Partygäste fast schon den Heimweg nach Hause antreten müssten, macht sich die Jugend aus dem Ort auf den Weg zum Festzelt, aus dem aus der Ferne die Bässe der Partymusik zu hören sind.

Die Jugend heute geht offenbar erst aus, wenn ihre Großeltern und viele Eltern die Glotze ausschalten und die Zahnpaste auf die Bürste drücken.

Gäste kommen erst zögerlich

Draußen am fast traditionellen Festplatz beim Getränkehändler füllen sich die ausgesteckten Parkplätze an den vertrockneten Wiesenrändern ums Moos erst allmählich und vor dem Eingang zum Festzelt bildet sich langsam eine länger werdende Schlange mit Besuchern. Im Zelt werden die Rauchschwaden dichter und vor der erhöhten Bar drängen sich die Besucher, begrüßen Freunde überschwänglich als wär’s die "wunderschöne Layla", die ja gerade immer und überall da ist – oder auch nicht.

DJ fragt: "Wo sind die Hände?"

Zur Begrüßung gibt es "Captain", Cuba Libre und "Jacky" oder einfach Cola oder Weizen an der langen Biertheke der Musiker. "Just Beat It" von Michael Jackson hämmert aus den hohen Boxen und DJ Le Frederic fordert von der Bühne mit den Boxentürmen: "Wo sind die Hände?" Und die heben sich und schwingen mit dem Beat, der auch den Takt beim Tanzen vorgibt.

Hits der 90er sorgen für Stimmung

Mit den Hits der 90er-Jahre im harten Takt von Techno bringt der DJ die Menge zwischen Bühne und Bar in Bewegung. Eigentlich sind es nur die Mädels, die sich mit Freude und einem Lächeln umtanzen, während Ed Sheeran offen eingesteht: "I’m in Love with Your Body".

DJ Le Frederic hat bei seinem fast schon traditionellen Heimspiel beim Musikverein ein Publikum, das ihn kennt und das er so gut kennt, dass er es mit seinem Sound aus der Cloud auf die Wolke sieben heben kann.