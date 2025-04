Party in Hardt: Das haben die Wagenbauer bei der „Nacht der Tracht“ vor

1 Sie blicken der „Nacht der Tracht“ voller Vorfreude entgegen (von links): Wagenbauer-Vorsitzender Thomas Storz, sein Stellvertreter Marc Haberstroh und Beisitzer Michael Hermann. Foto: Dold

Was auf dem Cannstatter Wasen die Leute schon lange in Scharen lockt, soll nun auch in Hardt umgesetzt werden: Die Wagenbauer laden am Samstag, 26. April, zum ersten Hardter Frühlingsfest unter dem Motto „Die Nacht der Tracht“ in die Arthur-Bantle-Halle.









Bislang ging die Veranstaltung in der Maiennacht – also am 30. April – über die Bühne. „An dem Tag gibt es aber viele Festlichkeiten in der Umgebung. Daher haben wir uns entschieden, die ,Nacht der Tracht’ nun schon am Samstag davor zu veranstalten“, informiert Wagenbauer-Vorsitzender Thomas Storz.