Party in der Innenstadt: Villinger Lionsnight – elf Locations, Live-Bands und ein besonderer Zweck

Die Lionsnight lockt am 25. April mit Live-Musik, Tanz und bester Stimmung in die Villinger Innenstadt – und unterstützt dabei wichtige Projekte für kranke Kinder.

Schon jetzt ist die Vorfreude allen Beteiligten anzumerken – kein Wunder: Wenn die Lionsnight in Villingen am 25. April ab 19 Uhr ansteht, dann herrscht in der Innenstadt ein ganz besonderes Flair. Viele Menschen bevölkern das historische Zentrum auf der Suche nach der nächsten Location, lassen sich treiben, genießen beste Stimmung in vielen Lokalen. Der Schwarzwälder Bote unterstützt die Veranstaltung als Medienpartner.

Und auch dieses Jahr soll die besondere Veranstaltung des Lions Club VS-Mitte mit Unterstützung zahlreicher Sponsoren, Helfer und Gastronomen zu einem großen Erfolg werden. Denn das sorgt nicht nur für viel Spaß und gute Laune, sondern zahlt sich dann später für die Katharinenhöhe in Schönwald sowie die Sternschnuppenbande – ein Wohnbereich für körper- und mehrfachbehinderte Kinder in Schwenningen – aus. Dorthin wandern die Reinerlöse der Lionsnight. Bei der Rehabilitationsklinik fließt die Unterstützung in eine neuartige Ganganalyse der jungen Patienten, wie Geschäftsführer Stephan Maier erklärt.

„Wir freuen uns riesig, hierfür unseren Beitrag leisten zu können“, so Manuela Lachenmaier, Präsidentin des LC VS-Mitte. Am bewährten Konzept, das zum vierten Mal vom Serviceclub umgesetzt wird, hat man nichts geändert.

In derzeit elf Lokalen treten Bands auf und sorgen für eine große musikalische Vielfalt. Dazu trägt auch der Auftakt in der Benediktinerkirche bei – der Chor Colours of Pop sorgt hier für den Startschuss. Fester Bestandteil sind zudem zwei weitere Locations: Das Atrium der Volksbank verwandelt sich in eine große Tanzfläche, die SWR3-DJ Josh Kochhann einheizen wird. Der Lions Club Villingen und Schwenningen sowie der Nachwuchs – die Leos – bedienen hier, der DRK-Ortsverein sorgt für das passende Essen.

Die Bank wird wieder zur Partyzone

„Das ist für uns natürlich ein großer Aufwand, weil wir klassischerweise keine Disco sind“, so Nicolas Mayer, Vorstandsmitglied der Volksbank. Man freue sich aber, wenn man der Gesellschaft mit dieser Unterstützung etwas zurückgeben könne.

Und in der Zehntscheuer der Narrenzunft spielen abermals die Dörr Brüder und sorgen für gewohnt gute Laune. Bewirtet wird hier von der Stiftung St. Franziskus, die Hexenzunft kümmert sich um das leibliche Wohl.

Werbetrommel muss gerührt werden

Gastronom Saki Bantolas weiß um die Bedeutung der Lionsnight für die Belebung der Innenstadt, gleichwohl sei der Aufwand für die Gastronomen groß. Da die Zahlen in den vergangenen Jahren etwas rückläufig waren, müsse nun noch mehr die Werbetrommel gerührt werden. „Der OB könnte ja mit einem Megafon durch die Stadt laufen“, sagt er lachend.

Tatsächlich kommt dem Oberbürgermeister Jürgen Roth als Schirmherr eine noch wichtigere Rolle zu, wie er betont: „Ich bin fürs Wetter zuständig!“ Denn sollten tatsächlich frühlingshafte Temperaturen herrschen, sei der Erfolg gewiss. „Das ist nicht nur ein Strohfeuer, sondern die Veranstaltung ist auch gesetzt“, zeigt er sich dankbar für die Belebung der Innenstadt.

Kostenloser ÖPNV in der Stadt

Er hofft dabei auch auf Zulauf aus Schwenningen. „Der Transfer von Württemberg nach Baden und auch aus den Ortschaften ist am Samstag kostenfrei“, macht Roth auf den kostenlosen ÖPNV aufmerksam.

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Wer dabei sein will, kann sich bereits im Vorfeld das Ticket für 13 Euro sichern. Dieses ist in allen Filialen der Volksbank, beim Getränke Zschoche, der Tourist-Info im Franziskanermuseum, beim Culinara in Schwenningen sowie allen teilnehmenden Lokalen – Irish Pub, ’s Hüttle, Schlössle, Down Under, Zuma, Hausverbot, Ott, Zum Kuckuck, Rebstock und Namos – erhältlich. Zudem gibt es über www.lionsnight.com einen Online-Vorverkauf. Für Kurzentschlossene kostet das Ticket an der Abendkasse 15 Euro.