Party in der Innenstadt: Villinger Lionsnight – elf Locations, Live-Bands und ein besonderer Zweck

Die Lionsnight lockt am 25. April mit Live-Musik, Tanz und bester Stimmung in die Villinger Innenstadt – und unterstützt dabei wichtige Projekte für kranke Kinder.
Schon jetzt ist die Vorfreude allen Beteiligten anzumerken – kein Wunder: Wenn die Lionsnight in Villingen am 25. April ab 19 Uhr ansteht, dann herrscht in der Innenstadt ein ganz besonderes Flair. Viele Menschen bevölkern das historische Zentrum auf der Suche nach der nächsten Location, lassen sich treiben, genießen beste Stimmung in vielen Lokalen. Der Schwarzwälder Bote unterstützt die Veranstaltung als Medienpartner.