Party in Deißlingen: Das ist bei der Kinderdisco mit Nilsen aus KIKA-Tanzalarm geboten

1 „Dorfbeats“ bietet für alle Altersklassen etwas. Foto: Neumann

Ein Kinder-Mitmachkonzert mit Teens-Disco und einer Partynacht für alle steigt in Deißlingen am 26. April.









Link kopiert



Nach dem großen Erfolg der „Dorfbeats“ 2024 im Rahmen des Gemeindejubiläums wird auch in diesem Jahr am Wochenende nach Ostern, am 26. April, ab 16.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Deißlingen einiges geboten: Der Künstler „Nilsen“ (bekannt aus KIKA-Tanzalarm, der RTL Toggo Tour und über 200 Konzerten) sorgt laut Ankündigung für sonnige Electro-Beats im Rahmen der Kinderdisco im Zeitraum von 16.30 bis 19 Uhr. Hier dürfen sich die Kleinsten ab sechs Jahren auf ein tolles Kinder-Mitmachkonzert freuen. Popcorn, Zuckerwatte, (alkoholfreie) Cocktails, Hüpfburgen und Bullenreiten runden das Partyvergnügen ab.