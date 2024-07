Party für Brass-Freunde: „Wir sind heiß auf den Sommersound“

1 Brasstastisch haben den Auftritt beim Sommersound VS gewonnen und stehen dort mit La BrassBanda. Querbeat und den Brassbuebe auf der Bühne. Foto: Brasstastisch

„Brasstastisch“ gewinnen den Auftritt beim großen Brass-Abend beim Sommersound-VS-Festival auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest in Villingen-Schwenningen. Die Besucher erwartet ein außergewöhnlicher Konzertabend.









Eine Bühne, vier Bands und fünf Stunden Livemusik heißt es am Samstag, 3. August, beim Sommersound-VS-Festival in Villingen-Schwenningen. Während mit LaBrassBanda, Querbeat und den Brassbuebe drei Bands schon von Beginn an feststanden, kommt jetzt noch Brasstastisch dazu. Die Formation aus Eisenbach im Hochschwarzwald hat die Jury des Wettbewerbs überzeugt und den Zuschlag für den Auftritt auf der Sommersound-VS-Bühne gewonnen.