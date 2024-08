Party endet in Polizeigewahrsam: 18-Jähriger geht in Hechingen Rettungskräfte an

18-Jähriger geht in Hechingen Rettungskräfte an

Party endet in Polizeigewahrsam

1 In Hechingen erlebten Rettungskräfte ihr blaues Wunder. (Symbolfoto) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Nach einer Geburtstagsfeier ist ein 18-Jähriger am Samstag in Hechingen in Polizeigewahrsam gelandet. Er war auf den Rettungsdienst losgegangen.









Wie die Polizei mitteilt, fanden Passanten den nicht mehr ansprechbaren 18-Jährigen gegen 2 Uhr in der Sprißlerstraße, wo eine Geburtstagsparty gefeiert wurde, und riefen den Rettungsdienst. Als die Rettungskräfte den jungen Mann auf einer Trage in den Rettungswagen schoben, kam dieser zu sich und schlug um sich. Dabei traf er einen der Sanitäter mehrmals im Bereich der Brust und am Kinn.