Party an Halloween: Zombies, Vampire, Geister – schaurige Kneipennacht in Albstadt

An Halloween lockte wieder die Albstädter Kneipennacht das Partyvolk in die Innenstadt von Ebingen. Einige hatten sich gruselige Outfits einfallen lassen. Das sind die Bilder.
Schaurig schön war es am Freitagabend in der Ebinger Innenstadt. Zombies, Vampire, Geister und Hexen wandelten durch die Nacht. Sie zogen von einer Partylocation zur nächsten. Insofern herrschte auch auf den Straßen bei diesen lauen Herbsttemperaturen reges Treiben. Das Gros des Partyvolkes hatte sich nicht verkleidet oder in Halloweenmanier gruselig geschminkt. Sie feierten trotzdem gut gelaunt den Vorabend vor Allerheiligen.