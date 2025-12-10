Ist der Homo sapiens monogam? Darauf gibt ein Vergleich mit anderen Säugetieren eine erstaunlich klare Antwort. Dennoch: Absolute Partnertreue gibt es nur bei einem einzigen Säuger.
Cambridge - Der moderne Mensch zählt zur kleinen Minderheit der monogam lebenden Säugetiere - und rangiert hier bezüglich der Partnertreue zwischen Eurasischem Biber und Weißhandgibbon. Das folgert der Evolutionsanthropologe Mark Dyble von der englischen Universität Cambridge aus einem Vergleich des Homo sapiens mit 34 anderen Säuger-Arten.