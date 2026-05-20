Partnerstädte: 25 Jahre Radfreundschaft zwischen Hirson und Schramberg
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Was einst als sportliches Abenteuer begann, entwickelte sich über die Jahre zu einer festen Freundschaft Foto: Verein

Tourenfahrer der Partnerstädte haben sich an Christi-Himmelfahrt zu Ausfahrten in der Champagne getroffen.

Was im Jahr 2001 mit einer Anfrage aus der französischen Partnerstadt Hirson begann, hat sich inzwischen zu einer langjährigen Freundschaft entwickelt: Seit inzwischen 25 Jahren treffen sich sportliche Radfahrer aus Hirson und Schramberg regelmäßig zu gemeinsamen Touren. Den Anfang machte die sogenannte „Avantour 2001“. Damals fragte die Stadt Hirson bei der Stadt Schramberg an, ob es interessierte Radsportler gebe, die gemeinsam vier Etappen der Tour de France – jeweils einen Tag vor den Profis – von Straßburg nach Alpe d’Huez fahren wollten. Sechs Schramberger nahmen das Abenteuer an und legten damit den Grundstein für die bis heute bestehende Radfreundschaft.

 

Tolles Programm

Wie die Organisatoren mitteilen, entstanden aus den inzwischen mehr als 20 wechselseitig organisierten Rad-Events enge Kontakte und eine Freundschaft zwischen den Teilnehmern beider Städte.

Ziel des Jubiläumstreffens war der Lac d’Orient in der Champagne. An drei Tourentagen erkundeten die Radfahrer die Region mit ihren Hügeln und Weinbergen. Auf dem Programm standen außerdem ein Besuch der Altstadt von Troyes sowie eine Champagnerprobe.

Das wechselhafte Wetter konnte der Stimmung unter den 15 Teilnehmern dabei wenig anhaben. Die Gespräche und Begegnungen standen erneut im Mittelpunkt des Treffens. Zur Erinnerung übergaben die Schramberger ihren französischen Freunden eine Wandtafel mit der Aufschrift „25 Jahre Radfreundschaft Hirson – Schramberg“.

 