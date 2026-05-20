Partnerstädte: 25 Jahre Radfreundschaft zwischen Hirson und Schramberg

1 Was einst als sportliches Abenteuer begann, entwickelte sich über die Jahre zu einer festen Freundschaft Foto: Verein Tourenfahrer der Partnerstädte haben sich an Christi-Himmelfahrt zu Ausfahrten in der Champagne getroffen.







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Was im Jahr 2001 mit einer Anfrage aus der französischen Partnerstadt Hirson begann, hat sich inzwischen zu einer langjährigen Freundschaft entwickelt: Seit inzwischen 25 Jahren treffen sich sportliche Radfahrer aus Hirson und Schramberg regelmäßig zu gemeinsamen Touren. Den Anfang machte die sogenannte „Avantour 2001“. Damals fragte die Stadt Hirson bei der Stadt Schramberg an, ob es interessierte Radsportler gebe, die gemeinsam vier Etappen der Tour de France – jeweils einen Tag vor den Profis – von Straßburg nach Alpe d’Huez fahren wollten. Sechs Schramberger nahmen das Abenteuer an und legten damit den Grundstein für die bis heute bestehende Radfreundschaft.