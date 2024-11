Besuch des Freundeskreises Camogli Tuningen in der Partnerstadt am Golfo Paradiso.

Um alte Freundschaften zu vertiefen und die Partnerschaft zu beleben, hatte eine 14-köpfige Gruppe des Freundeskreises Camogli aus Tuningen beschlossen, die Herbstferien in ihrer Partnerstadt Camogli an der ligurischen Küste zu verbringen.

Nach dem vorausgegangenen Dauerregen dort mit zahlreichen Überschwemmungen konnte die Gruppe eine herrliche Woche bei blauem Himmel und sommerlichen Temperaturen genießen. Die Tuninger waren in einem netten Albergo am Rande der Camoglieser Altstadt untergebracht.

Schöne Uferpromenade

Von dort aus konnten sie alle Sehenswürdigkeiten der Stadt, die schöne Uferpromenade sowie den Hafen in wenigen Schritten erreichen. Die Italiener hatten ein umfangreiches Programm vorbereitet. Die Wanderbegeisterten der Gruppe konnten in der freien Zeit ausgiebige Exkursionen in der schönen mediterranen Natur der Monti di Portofino unternehmen, nach Punta Chiappa, auf dem anspruchsvollen Felsenweg nach dem Kloster San Fruttuoso und über die Berge hinüber nach Portofino und Santa Margherita.

Mit dem Küstenboot oder mit dem Zug kam man schnell wieder nach Camogli zurück, Offizielle Programmpunkte waren ein Empfang im Sitzungssaal des Camoglieser Rathauses durch Bürgermeister Anelli und einige Gemeinderäte, ergänzt am Vorabend durch ein gemeinsames Abendessen mit typischen ligurischen Spezialitäten In einem Agriturismo in den Bergen über Rapallo.

Altstadt mit Kathedrale

Weiterer Programmpunkt war ein Besuch der nahen Stadt Chiavari mit Besichtigung der Altstadt mit der Kathedrale und einem Museum mit historischen physikalischen Instrumenten zur Wettermessung und der Seismografie. Begeisternd waren laut Pressebericht auch ein Ausflug nach Nervi mit der schönen Uferpromenade und den berühmten Parks sowie durch die Altstadt und zum Hafen von Genua. Ein zusätzlicher Höhepunkt waren der Besuch des „International Song Meeting“ in Rapallo mit einem Benefizkonzert, gestaltet gemeinsam von dem Chor G.B. Trofello unter Leitung von Roberto Dellepiane und dem Kammerchor Offenburg unter der Leitung von Reinhard Bäder, die hier das Requiem von Fauré in einer Version mit virtuoser Orgelbegleitung aufführten.

Am letzten Abend trafen sich die Tuninger mit den „Amici di Tuningen“, dem entsprechenden Freundschaftsverein dort zu einem Abendessen mit ligurischen Spezialitäten. Es wurden zahlreiche Geschenke ausgetauscht und alte Freundschaften aufgefrischt. Erfüllt von den schönen Tagen und mit vielen beglückenden Eindrücken kam die Gruppe wohl behalten wieder nach Tuningen zurück.