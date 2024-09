Der 18-jährige Hugo Perrin ist der neue Volontär aus der französischen Partnerstadt Courbevoie. Ein Jahr lang wird er in der Freudenstädter Stadtverwaltung mitarbeiten und sich unter anderem um das Thema Lebensmittelverschwendung kümmern.

Der neue Volontär im Rathaus Freudenstadt aus der französischen Partnerstadt Courbevoie ist da: Hugo Perrin hat am Montag seine Stelle im Schwarzwald angetreten.

Oberbürgermeister Adrian Sonder und Fabienne Janz, die im Rathaus unter anderem für die Städtepartnerschaften zuständig ist, nahmen den neuen Kollegen auf Zeit in Empfang. Darüber berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.

„Die deutsch-französische Freundschaft und insbesondere die Städtepartnerschaft mit Courbevoie haben für uns sehr hohe Priorität“, sagte Oberbürgermeister Sonder. Diese Kontakte zu pflegen, auszubauen und Jugendliche für die Partnerschaft zu begeistern, ist zentrales Ziel dieses Austauschprogramms auf Verwaltungsebene, heißt es in der Mitteilung. Sonder ermunterte den jungen Franzosen, sich mit eigenen Ideen in das Projekt einzubringen. Seine Bürotür stehe Perrin jederzeit offen.

Ein Jahr im Ausland

Perrin ist der mittlerweile dritte Volontär, den die Partnerstadt nach Freudenstadt entsendet. Im Gegenzug hat am Montag Marie Ott als neue Botschafterin Freudenstadts in Courbevoie ihre Stelle angetreten. Ein Jahr lang sind die Freiwilligen in der jeweiligen Partnerstadt.

Perrin ist mit 18 Jahren der bislang jüngste Teilnehmer. Sonder und Janz sind zuversichtlich, dass er seine Aufgabe sehr gut erfüllen wird. Perrin hat erst kürzlich sein Abitur absolviert und möchte durch seinen Aufenthalt in Freudenstadt vor allem seine Kenntnisse der deutschen Sprache vertiefen.

Der OB und die Tutorin empfahlen ihm, gleich ins „kalte Wasser“ zu springen, sich in der Freizeit das Land und seine Städte anzuschauen sowie im Alltag unbekümmert in die deutsche Gesellschaft einzutauchen. „Sport und Vereine in Freudenstadt sind beispielsweise sehr gute Möglichkeiten, schnell Anschluss zu finden“, so Sonder.

Ansonsten habe er mit der Französin Janz die perfekte Betreuerin an seiner Seite. Darüber hinaus hat Perrins Vorgängerin Anaïs Petit-Vassort angeboten, ihn zu unterstützen. Nach ihrem Volontariat in Freudenstadt studiert sie jetzt in Tübingen.

Wie alle bisherigen Volontäre aus Courbevoie wird Perrin von der Familie von Stadtrat Friedrich Wolf in Dietersweiler aufgenommen. Perrin soll in seiner Zeit im Schwarzwald unter anderem Aktionen im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung initiieren – ein lokales Gemeinschaftsprojekt der Partnerstädte Courbevoie und Freudenstadt. Auch soll er in die Vorbereitungen der Gartenschau einbezogen werden.

Bereits kennengelernt

Marie Ott betreut die Facebookseite „Freudenstadt & Courbevoie“, auf der alle Aktionen der beiden Volontäre gepostet werden. Die beiden haben sich Ende August bereits in Courbevoie kennengelernt und gemeinsam das Vorbereitungsseminar des deutsch-französischen Jugendwerks in Biberach an der Riß besucht.

An dem „deutsch-französischen Freiwilligendienst der Gebietskörperschaften“, wie das Austauschprogramm offiziell heißt, nehmen aus beiden Ländern jeweils rund ein halbes Dutzend Partnerstädte teil. Das Programm ist eine Initiative des französischen Amts „Service Civique“ und wird in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk organisiert.

Interessenten, die im kommenden Jahr ein Volontariat in Courbevoie absolvieren möchten, können sich jederzeit im Rathaus Freudenstadt melden. Die offizielle Ausschreibung erfolgt im Februar. Kontakt: fabienne.janz@freudenstadt.de