Partnerstadt von Donaueschingen: Freundschaft mit Saverne hält seit fast sechs Jahrzehnten

1 Präsidentin Nicole Nivoley (mit Schatzmeister Jacky Fritzinger) ist Ansprechpartnerin. Foto: DFG

Die Deutsch-Französische Gesellschaft in Donaueschingen erfüllt die Städtepartnerschaft mit Leben und stellt ihr Programm vor.









Die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) stellt die Vorhaben der nächsten Monate vor. Auch in Frankreich beginnt wieder die Schule, und in Saverne findet unter dem Motto „Chic – c’est la rentree“ ein Herbstfest & langer Einkaufssamstag statt. Der Bus ist voll und die Warteliste ist lang, heißt es in einer Mitteilung. Selbstverständlich kann man auch privat einen Ausflug nach Saverne machen.