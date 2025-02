Der Deutsch-Italienische Freundeskreis fährt von Donnerstag, 29. Mai bis einschließlich Montag, 2. Juni in die Partnerstadt Spotorno. Die Kleinstadt liegt etwa 60 Kilometer westliche von Genua, direkt am Meer.

Es sind noch Plätze frei im Bus wie in den Hotels, teilt der Vorsitzende Salvatore Buccelli mit. Abfahrt ist in der Nacht vom 28. auf 29. Mai um 00.00 Uhr am Busbahnhof in Bad Dürrheim. Gepäckabgabe am Mittwoch 28. Mai, bei Luschin Reisen bis spätestens 19 Uhr stattfinden. Für die Busfahrt sind die Kosten 85 Euro pro Person für Hin- und Rückfahrt.

Die Hotelkosten sind von jedem Teilnehmer im Hotel zu bezahlen, teilt der Verein mit. Zur Verfügung stehen die Hotels Tirreno direkt am Strand, Giongo und Mediterranee. Wer gerne mit möchte, kann sich beim Vorsitzenden Salvatore Buccelli unter der Nummer: 0173/8 38 26 39 anmelden.