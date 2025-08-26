Partnerschaftsfeier in Altensteig: Flößerstadt erwartet 150-köpfige Delegation aus Bourg St. Maurice

60 Jahre Städtepartnerschaft mit Bourg St. Maurice: Den runden Geburtstag will die Stadt Altensteig groß feiern und mit dem Internationalen Straßenfest verbinden.

Die Vorbereitungen haben bereits im Oktober 2024 – nachdem eine Delegation aus der Flößerstadt mit dem damaligen Bürgermeister Gerhard Feeß an der Spitze die Einladung persönlich nach Bourg St. Maurice gebracht hatte. Ebenso herzlich wie damals „möchten wir unsere Gäste aus Bourg in Altensteig begrüßen“, liegt der Hauptorganisatorin Petra Rauser am Herzen.

Erwartet werden voraussichtlich rund 150 Franzosen. Eine Fahrradgruppe aus der Partnerstadt will bereits am Freitag, 19. September, in Savoyen Richtung Schwarzwald aufbrechen. Im Rheintal werden sie von Altensteiger Fahrradfahrern in Empfang genommen, die letzte Etappe wird dann gemeinsam zurückgelegt. Am Ziel werden die Radler aus Bourg zum Abendessen eingeladen, anschließend beziehen sie die bereitgestellten Privatquartiere.

Am 20. September werden voraussichtlich zwei Busse und viele Autofahrer eintreffen, die früh aufstehen müssen, um rechtzeitig in Altensteig zu sein. Der Festakt soll gegen 11 Uhr stattfinden. Der neue Altensteiger Bürgermeister, Oliver Valha, und sein französischer Amtskollege, Guillaume Desrues, werden eine Rede halten. Danach wird die neue Partnerschaftsurkunde übergeben.

Schwäbisches Volksfest im Stadtgarten

Verschiedene Beiträge und Vorführungen sollen den Festakt laut Petra Rauser choreografisch umrahmen. Anschließend wird im Foyer des Rathauses ein großes Buffet aufgebaut.

Am Abend will man im Stadtgarten ein schwäbisches Volksfest feiern mit Fassanstich, Bewirtung Altensteiger Vereinen und musikalischer Unterhaltung durch das Schwarzwald-Quintett.

Die Blasorchester aus Altensteig – hier die Stadtkapelle vor zehn Jahren in Bourg St. Maurice – werden gemeinsam mit einem Ensemble aus der Partnerstadt ein Konzert geben. Foto: Stadt Altensteig

Der zweite Begegnungstag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Stadtkirche: Alle Blasorchester aus Altensteig und die Stadtkapelle aus Bourg St. Maurice wollen im Anschluss in voller Besetzung auf dem Marktplatz ein großes, weit hörbares Konzert geben.

An diesem Wochenende wird auch das Internationale Straßenfest in Altensteig gefeiert – mit volkstümlichen Tanz- Musik- und Folkloregruppen aus Spanien, Korea, Kolumbien und Portugal in farbenfrohen Nationaltrachten. Bewirtet werden die Zuschauer unter anderem mit Spezialitäten aus den Heimatländern der auftretenden Ensembles.

Wer durch die Unterstadt bummeln und etwas einkaufen möchte, ist willkommen. Die örtlichen Fachgeschäfte sind am 21. September von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Bereits am Vortag findet der dritte und letzte Themenmarkt des Jahres statt. Dabei werden auf dem Marktplatz besonders dicke und schwere Kürbisse prämiert. Die Setzlinge dafür hat im Frühjahr der Altensteiger Obst- und Gartenbauverein kostenlos abgegeben. Und an langen Bankreihen wird zum kostenlosen Marktfrühstück eingeladen.