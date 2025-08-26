Partnerschaftsfeier in Altensteig: Flößerstadt erwartet 150-köpfige Delegation aus Bourg St. Maurice

60 Jahre Städtepartnerschaft mit Bourg St. Maurice: Den runden Geburtstag will die Stadt Altensteig groß feiern und mit dem Internationalen Straßenfest verbinden.
Die Vorbereitungen haben bereits im Oktober 2024 – nachdem eine Delegation aus der Flößerstadt mit dem damaligen Bürgermeister Gerhard Feeß an der Spitze die Einladung persönlich nach Bourg St. Maurice gebracht hatte. Ebenso herzlich wie damals „möchten wir unsere Gäste aus Bourg in Altensteig begrüßen“, liegt der Hauptorganisatorin Petra Rauser am Herzen.