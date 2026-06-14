Partnerschaften zu Gutach: Freundschaft zwischen Elbe und Elsass

Verbindungen über Hunderte Kilometer hinweg, Besuche und gelebter Austausch: Die Partnerschaften mit Mühlberg an der Elbe und Stosswihr prägen Gutach seit Jahrzehnten.
Knapp 600 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Gutach im Schwarzwald und Mühlberg an der Elbe in Brandenburg. Die beiden Gemeinden verbindet seit 1991 offiziell eine Städtepartnerschaft. Die Kontakte zwischen den Menschen beider Orte reichen jedoch noch weiter zurück, erzählt Gutachs Bürgermeister Siegfried Eckert im Gespräch mit unserer Redaktion. Besiegelt wurde die Partnerschaft am 22. Juni 1991 durch die Bürgervertreter der Kommunen Mühlberg/Elbe und Gutach. Bereits vor der Wiedervereinigung waren erste Kontakte zwischen den Gemeinden geknüpft worden.