Partnerschaften zu Gutach: Freundschaft zwischen Elbe und Elsass

Knapp 600 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Gutach im Schwarzwald und Mühlberg an der Elbe in Brandenburg. Die beiden Gemeinden verbindet seit 1991 offiziell eine Städtepartnerschaft. Die Kontakte zwischen den Menschen beider Orte reichen jedoch noch weiter zurück, erzählt Gutachs Bürgermeister Siegfried Eckert im Gespräch mit unserer Redaktion. Besiegelt wurde die Partnerschaft am 22. Juni 1991 durch die Bürgervertreter der Kommunen Mühlberg/Elbe und Gutach. Bereits vor der Wiedervereinigung waren erste Kontakte zwischen den Gemeinden geknüpft worden.

Die Stadt an der Elbe blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. Bekannt ist sie vor allem durch die Schlacht bei Mühlberg im Jahr 1547, eines der bedeutendsten Ereignisse der Reformationszeit. Historische Bauwerke, die Altstadt und das Kloster Marienstern erinnern bis heute an diese Vergangenheit. Nach der Wende besuchte 1990 eine erste Delegation aus Gutach die Elbestadt. Ein Jahr später wurde die Partnerschaft nach zahlreichen Begegnungen auf Vereins-, Gemeinde- und privater Ebene offiziell begründet. „Eine besondere Rolle spielt dabei der Maler Wilhelm Hasemann“, führt Eckert weiter aus. Der 1850 in Mühlberg geborene Künstler ließ sich später in Gutach nieder und wurde dort zu einem der bekanntesten Schwarzwaldmaler seiner Zeit. Als Ehrenbürger der Schwarzwaldgemeinde verbindet er beide Orte bis heute auf kultureller Ebene.

Auch der seit 2024 amtierende Bürgermeister Mühlbergs, Maximilian Schöne, schätzt die Partnerschaft mit Gutach: „Die Verbindung zu Gutach ist aus meiner Sicht besonders, weil hier zwei sehr unterschiedliche Regionen Deutschlands miteinander verbunden werden: die Elbauen rund um Mühlberg und der Schwarzwald mit seiner ganz eigenen Landschaft, Tradition und Kultur.“ Schöne übt seine Tätigkeiten als Bürgermeister der Gemeinde ehrenamtlich aus.

Reise zu Jubiläumsfeier blieb in Erinnerung

Besonders in Erinnerung geblieben ist die Reise nach Gutach im vergangenen Jahr anlässlich der Festveranstaltungen im Jubiläumsjahr. „Dieses Wochenende war geprägt von vielen neuen Eindrücken“, erzählt er: „Beeindruckende Landschaften, interessante Einblicke in unterschiedliche Lebensweisen sowie kulturelle und geschichtliche Perspektiven. Besonders wertvoll waren für mich aber die persönlichen Begegnungen und die neuen Freundschaften, die daraus entstanden sind.“ Ein besonderer Höhepunkt sei für ihn die Festveranstaltung selbst gewesen. „Dort wurde Gutach mit seinen vielfältigen Angeboten und seiner starken Gemeinschaft eindrucksvoll präsentiert.“

Im Anschluss ergaben sich viele persönliche und tiefgehende Gespräche mit den Menschen vor Ort, die die Partnerschaft lebendig und greifbar gemacht haben, und auch in Zukunft wird der Austausch erhalten bleiben, das war beiden Bürgermeistern in den Gesprächen mit unserer Redaktion wichtig zu betonen. „Wir freuen uns, dass in diesem Jahr eine Delegation aus Gutach zu uns an die Elbe kommen wird, um gemeinsam das 35-jährige Jubiläum unserer kommunalen Partnerschaft zu feiern“, so Schöne. Auch Eckert blickt diesem Besuch mit Vorfreude entgegen.

Auch auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Stosswihr kann Gutach zurückblicken. Beschlossen wurde diese im Mai 2003 unter dem damaligen Gutacher Bürgermeister Louis Schermesser, der die Gemeinde über 20 Jahre lang führte. An die Zusammenarbeit mit seinem Amtskollegen erinnert sich Eckert bis heute gerne. „Wir hatten uns immer gut verstanden“, berichtet er im Gespräch mit unserer Redaktion: „2003 pflanzte der ehemalige Bürgermeister Schermesser zusammen mit meinem Vorgänger Volker Sahr einen Partnerschaftsbaum in der Wiese hinter dem Rathaus.“

In den Jahren nach der Besiegelung der Partnerschaft entwickelte sich ein reger Austausch zwischen den beiden Gemeinden. Mehrfach wurde die Gutacher Hobbykünstlergruppe sowie die Gäste ihrer Ausstellungen vom Club Caméléon bewirtet. Auch Gegenbesuche fanden regelmäßig statt und trugen dazu bei, die Kontakte zwischen den Bürgerinnen und Bürgern beider Orte zu vertiefen.

Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren

Eine besondere Rolle spielte darüber hinaus die Zusammenarbeit der Feuerwehren. Die Kameraden aus Gutach und Stoßwihr trafen sich regelmäßig zu gemeinsamen Veranstaltungen. „Sie haben sich bei Festen gegenseitig bekocht und waren oft bis tief in die Nacht zusammen am Feiern“, erinnert sich Eckert. Die persönlichen Begegnungen hätten wesentlich dazu beigetragen, die Partnerschaft mit Leben zu füllen.

Im Laufe der vergangenen Jahre habe sich die Situation jedoch verändert. Nach internen Auseinandersetzungen löste sich die Feuerwehr in Stosswihr auf, wodurch auch die regelmäßigen Treffen der beiden Wehren entfielen. Zudem habe es in der französischen Gemeinde mehrere Bürgermeisterwechsel und politische Umstellungen gegeben. Nach dem Tod von Louis Schermesser seien die Kontakte insgesamt weniger intensiv geworden, berichtet Eckert. Zuletzt erinnert er sich allerdings positiv an das 20-jährige Partnerschaftsjubiläum der Gemeinden. „Es hat uns sehr gefreut, dass zu diesem besonderen Anlass eine Delegation aus Stosswihr nach Gutach gekommen ist und wir das Jubiläum gemeinsam feiern konnten“, berichtet Bürgermeister Siegfried Eckert.

Dennoch blickt der Gutacher Bürgermeister optimistisch in die Zukunft. Er wünsche sich, dass der Austausch zwischen beiden Gemeinden wieder stärker ausgebaut werde und an die erfolgreiche Zeit früherer Jahre anknüpfen könne. Die Grundlage dafür sei weiterhin vorhanden: „Wir hatten uns immer gut verstanden“, betont Eckert. Die Städtepartnerschaft mit Stoßwihr bleibe deshalb auch künftig ein wichtiger Bestandteil der internationalen Beziehungen der Schwarzwaldgemeinde.

Die Serie

Unsere Redaktion stellt die Städtepartnerschaften der Kinzigtalgemeinden in einer Artikelserie vor. Im Fokus stehen neben der Historie und den Besonderheiten der jeweiligen Region auch immer die Eindrücke der Menschen, die die Partnerschaft mit Leben füllen.