Partnerschaft Schömberg/Val d’Oison: Partnerschaftsverein blickt auf Jubiläum zurück

1 Karin Wenzig-Luck und Karl-Heinz Dannecker bilden das Vorstandsduo des Partnerschaftsvereins. Foto: Verein

Partnerschaftsverein Oberes Schlichemtal/Val d’Oison hat auf das 30-jährige Bestehen zurückgeblickt.









Link kopiert



Im vergangenen Jahr hat der Partnerschaftsverein Oberes Schlichemtal/Val d’Oison sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Bei der Jahreshauptversammlung blickte die Vorsitzende Karin Wenzig-Luck auf viele Aktivitäten im Jubiläumsjahr zurück: Im Mai waren die französischen Mitglieder zu Gast im Oberen Schlichemtal, um gemeinsam den runden Geburtstag des Vereins zu feiern. Dazu war ein attraktives Programm ausgearbeitet worden, das einen Besuch des Salzbergwerks in Haigerloch-Stetten und einen Abstecher zum Schiefer- Erlebnispark in Dormettingen vorsah. Es blieb aber auch Zeit, sich mit den Gästen aus Frankreich in Gesprächen auszutauschen.