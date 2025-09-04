Partnerschaft Rottweil – L’Aquila: Italiener sind dankbar für Hilfe in Not

Ein Besuch zur Städtepartnerschaft nach L’Aquila wird für viele Rottweiler zum einmaligen Erlebnis.
Die Perdonanza Celestiniana (deutsch: Cölestinische Vergebungsfeier) geht auf die Bulle Inter sanctorum solemnia (Bulle der Vergebung) zurück. Mit ihr gewährte Papst Cölestin V. im Jahr 1294 allen Gläubigen einen vollkommenen Ablass, die am Festtag der Enthauptung Johannes des Täufers (29. August) ihre Sünden in wahrer Reue beichten, in der Basilika Santa Maria di Collemaggio beten, an der heiligen Messe teilnehmen und im Anschluss durch die für 24 Stunden geöffnete Porta Sancta (Heilige Pforte) schreiten.