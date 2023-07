Um die neue Partnerschaft mit der 700 Kilometer entfernten provenzalischen Gemeinde Malaucène am Fuße des Mont Ventoux lebendig zu gestalten, wurde 1996 das Partnerschaftskomitee gegründet – mit dabei waren Martin Winterhalter und Dieter Kurz.

Sowohl der mittlerweile 80-jährige Kurz als auch der 82-jährige Winterhalter hatten von Beginn an in 26 Jahren nicht nur ihre blendenden Französischkenntnisse eingebracht, sondern darüber hinaus viele Begegnungen bereichert, nebenher auch stets als private Gastgeber für Besuch aus Malaucène mit fungiert.

Stets mit der Unterstützung ihrer Ehefrauen.

Komitee will Jugend mit ins Boot holen

Deshalb versprach Mahlbergs Bürgermeister Dietmar Benz, nachdem er den beiden Herren Präsente überreicht hatte, auf der jüngsten Komiteesitzung, auch deren stets stützenden Ehefrauen Gisela und Ortrud noch Blumensträuße persönlich nachzureichen.

Benz dankte Kurz und Winterhalter für ihr weit über Offizielles hinausgehendes Engagement. Die beiden seien mit ihren frankophilen Erfahrungen stets Garanten für Kontinuität und Gelassenheit im Komitee gewesen. Im Schnelldurchlauf erinnerte Benz an viele gemeinsame Jumelage- Erlebnisse bei zahlreichen gegenseitigen Besuchen und einigen ebenso herzlich verlaufenen Partnerschaftsjubiläen.

Im Mai ist eine Reise von Mahlberger Jugendsportlern vorgesehen

Die beiden Komitees aus Frankreich und Deutschland sind sich einig: Mehr Jugend soll motiviert und für die Jumelage begeistert werden. So wird eine Gruppe Malaucèner-Schüler im Alter von 10 bis 13 Jahren, die am letzten Juli-Wochenende nach Straßburg reist, mit Unterstützung der Stadt auch den Europapark besuchen. Anschließend wird die Gruppe am Spätnachmittag die Stadt Mahlberg kennen lernen und dabei, neben hiesigen Schülern, auch die Jugendfeuerwehr treffen.

Für kommendes Jahr ist im Mai eine Reise von Mahlberger Jugendsportlern nach Malaucène vorgesehen – daran wird von Seiten der Vereine schon gearbeitet. Avisiert wurde nun auch, das anstehende 30-jährige Bestehen der Jumelage – turnusgemäß in Mahlberg stattfindend – auf Bitten der Malaucèner schon auf den September 2025 vorzuverlegen.