Partnerschaft in Niedereschach: So ist der Generationswechsel gelungen

Das wurde beim großen Empfang im Rathaus in den Ansprachen von Bürgermeister Martin Ragg, dem stellvertretenden Bürgermeister Daniel Moscoso aus Arzúa, Regina Rist vom Vorstandsteam des Niedereschacher Freundeskreises Arzúa sowie José Abel als Vorsitzenden des in Arzúa bestehenden Freundeskreises gleich mehrfach deutlich.

Der Empfang zeigte auch, dass im Bereich der Städtepartnerschaft ein echter Generationswechsel gelungen ist. So freute sich der langjährige Vorsitzende des Niedereschacher Freundeskreises, Gerd Jerger, dass seine drei Nachfolgerinnen Regina Rist, Corina Link und Julia Schunk, die auch als Dolmetscherin agierte, für die Freunde aus Spanien ein so abwechslungsreiches Programm mit vielen die bestehende Freundschaft vertiefenden Begegnungen auf die Beine gestellt haben.

Viele jüngere Gäste

Zu den vielen jüngeren Gäste aus Spanien, die erstmals in Niedereschach weilten, gehörte der 25-jährige Bürgermeisterstellvertreter Daniel Moscoso. Er verwies darauf, dass er noch gar nicht geboren war, als die Städtepartnerschaft, forciert von vor 60 Jahren in Niedereschach wohnenden Gastarbeitern aus Arzúa, ins Leben gerufen wurde.

Moscoso dankte für die Einladung und freute sich zudem über die Ausführungen des Niedereschacher Wirtschaftsförderers Wolfgang Müller. „Freundeskreis, Spaß, Kultur und Freude ist das eine, Wirtschaft das andere“, fasste Müller in seinem in spanischer Sprache verfassten Vorschlag zusammen, auszuloten, wo man auch wirtschaftlich zusammenarbeiten könnte. Er sehe da konkrete Chancen und regte diesbezüglich ein Treffen zwischen Wirtschaftsvertretern aus Niedereschach und Arzúa an.

Persönliche Freundschaften

Der Empfang war geprägt von vielen Gesten der gegenseitigen und auch sehr persönlichen Freundschaft. Es wurden Gastgeschenke ausgetauscht und Daniel Moscoso sprach eine Einladung zu einem Gegenbesuch in Arzúa aus.

Maifeste bereichert

Ganz im Zeichen des Brauchtums, der Kultur, der Musik, der Begegnung und des Vertiefens oder Knüpfens von Freundschaften stand mit Blick auf den Besuch aus der Partnergemeinde Arzúa der 1. Mai. Die Maifeste im Kernort, Kappel und Fischbach bereicherten sie mit temperamentvollen, musikalischen Auftritten, gekonnt dargeboten von ihrer mitgereisten Gitarrengruppe, „Rondalla Moraima“.

Brauereibesichtigung in Donaueschingen

Nachdem die Gäste aus Arzúa am Mittwoch bereits die Wasserfälle in Scheidegg besucht hatten, eine Brauereibesichtigung in Donaueschingen genießen konnten und die politischen Vertreter beider Gemeinden die Firma Stern 3D-Druck besichtigten, stand am Freitag mit einem Besuch in Tübingen mit Stocherkahnfahrt ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm. An diesem Samstag stehen eine Besichtigung der Glasbläserei Dorotheenhütte in Wolfach und ein Besuch im Bergwerk „Grube Wenzel“ auf dem Programm.