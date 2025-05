1 Gruppenfoto an der Schenkon-Linde in Schenkenzell. Foto: Gemeinde Eine 17-köpfige Gruppe aus der Partnergemeinde Schenkon besuchte Schenkenzell.







Der Gemeinderat Schenkenzell hieß seine Gäste aus der Partnergemeinde Schenkon in der Schweiz mit einem Glas Sekt willkommen. Die 17-köpfige Gruppe aus der Schweiz bestand aus aktuellen und ehemaligen Gemeinderäten mit deren Partnern. So wie bereits im vergangenen Jahr beim Besuch der Schenkenzeller in Schenkon und Luzern, wartete auch Schenkenzell mit Sonnenschein auf.