Partnergemeinde aus dem Elsass zu Besuch: So feierten Rust und Marlenheim ihre 40-jährige Freundschaft

So feierten Rust und Marlenheim ihre 40-jährige Freundschaft

1 Bürgermeister Kai-Achim Klare (links) befragte Ruster und Marlenheimer Schüler nach ihren Eindrücken von der Austauschprojektwoche. Foto: Decoux/Sandra Decoux

Frisch, fröhlich und ungezwungen feierten Rust und seine elsässische Partnerstadt Marlenheim gemeinsam ihre 40-jährige Freundschaft. Mit dabei waren beide Partnerschaftskomitees und zahlreiche Schüler beider Gemeinden.









Link kopiert



Das Festgelände des Klosgartens zwischen Kirche und Halle litt am Samstag zwar etwas darunter, dass die 120 Biertisch-Sitzplätze völlig in freier Sommerhitze aufgebaut worden waren. Doch der besten Feststimmung tat das keinen Abbruch. Blendend gelaunt ergriff Rusts Bürgermeister Kai-Achim Klare das offizielle Begrüßungswort auf der Musikbühne. Schon beim Frühlingsempfang im März wurde auf die 40 Jumelage-Jahre mit dem 15 Kilometer westlich von Straßburg gelegenen Marlenheim unter dem Motto „Vive la Freundschaft“ zurückgeblickt. Mit Rückblick auf die lange deutsch-französische Erbfeindschaftsgeschichte samt Kriegen, so Klare, sei die jetzige gewachsene intensive Freundschaft alles andere als selbstverständlich.