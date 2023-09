1 Bei diesem Werbespruch des Wettanbieters Winamax geht es nicht um eine bestimmte Marke. Das wurde teilweise missverstanden. Foto: red

Ein Werbespruch des Hauptsponsors Winamax löst beim Sportwagenhersteller Ärger aus. Aber wie kam es überhaupt dazu – wir liefern die Hintergründe.











In den vergangenen Tagen stand eine schöne Reihe von Porsche-Autos in der Mercedesstraße. Sichtbar platziert vor dem Clubgelände des VfB Stuttgart. Einer der Sportwagen war dabei nicht nur in Blau lackiert, sondern er trug sogar das Logo des Lokalrivalen Stuttgarter Kickers. Aufmerksame Beobachter könnten meinen, dies sei die kleine Rache des großen Unternehmens, weil sich Porsche, der künftige VfB-Investor, zuvor über ein Vorkommnis beim Fußball-Bundesligisten geärgert hatte – aber weit gefehlt.