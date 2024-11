Partien in der Landesliga 3

Frommerns Daniel Mau möchte gegen Bösingen wieder ein sicherer Rückhalt sein.

Inklusive dem FC 07 Albstadt messen sich die vier Zollern-Team an diesem Wochenende mit den ersten vier Mannschaften der Tabelle. Trotzdem wollen die Trainer mit ihren Teams Punkte holen.









LANDESLIGA IIIVfB Bösingen – TSV Frommern (Samstag, 14.30 Uhr). Fünf Siege in Folge hat der VfB Bösingen zuletzt eingefahren, am vergangenen Wochenende gab es einen 3:0-Erfolg beim BSV Schwenningen. Es wartet also eine knifflige Aufgabe auf den TSV Frommern.