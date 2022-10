1 Rainer Langenbacher hat die partielle Sonnenfinsternis über Schramberg fotografiert. Foto: 48GradNord/Langenbacher

Blendendes Ereignis am Himmel: Wie in ganz Deutschland war am Dienstag auch in Schramberg eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten.















Link kopiert

Schramberg - Um die Mittagszeit herum war in manchen Teilen Deutschlands die Sonne bis zu 35 Prozent bedeckt – Fotograf Rainer Langenbacher hat das seltene Naturschauspiel eingefangen und die Impression unserer Redaktion zukommen lassen.

Seltenes Phänomen

Eine Sonnenfinsternis, zitiert ndr.de die Wissenschaftlerin Julia Lanz-Kröchert, kann nur bei Neumond entstehen. Neumond bezeichnet die Phase, in der sich der Mond zwischen Erde und Sonne befindet. Dann fällt auf die Mondseite, die der Erde zugewandt ist, kein Sonnenlicht. Für eine Sonnenfinsternis müssen zusätzlich Sonne, Erde und Mond in einer Linie stehen. Zuletzt passierte das am 21. Juni vergangenen Jahres, im August 2026 wird bis zu 85 Prozent der Sonne bedeckt sein.

Die nächste totale Sonnenfinsternis wie im August 1999 gibt es in Deutschland erst wieder im Jahr 2081.