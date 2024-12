Parteitag zur Bundestagswahl: Grüne im Südwesten ringen um Harmonie

1 Die Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Franziska Brantner, herzt Cem Özdemir, der die Partei 2026 in den Landtagswahlkampf führen will. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Grünen in Baden-Württemberg hatten eigentlich einen harmonischen Parteitag bei der Wahl der Liste für die Bundestagswahl geplant. Doch hinter den Kulissen geht es zur Sache.









Es wirkte wie der Versuch, nach schwierigen Wochen und Monaten einen Mantel der Harmonie über alles zu legen. Minutenlanger Applaus und stehende Ovationen unterbrachen sowohl die Reden der Grünen-Chefin und Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Franziska Brantner, als auch die des noch amtierenden Bundesministers Cem Özdemir, der die Grünen 2026 in den Landtagswahlkampf führen will. „Ich fand sehr schön, mit wie viel Liebe wir Cem, Franziska und Ricarda gefeiert haben“, sagte die Ravensburger Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger am Samstag bei der Landeswahlversammlung für die Aufstellung der Liste der Bundestagswahl am Samstag in Reutlingen.