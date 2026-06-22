Parteitag: Pantisano entschuldigt sich für Äußerung über die CDU

Der neue Linken-Chef hat mit seiner Wortwahl über vermeintlich «faschistische Politik» der Union Empörung ausgelöst. Jetzt rudert er zurück.
Berlin - Der neue Linken-Chef Luigi Pantisano entschuldigt sich für Aussagen über eine angeblich "faschistische Politik" der CDU. "Meine Aussage, es gebe derzeit keinen Unterschied zwischen der Politik der CDU und der AfD, war verkürzt und in dieser Form falsch", sagte Pantisano der Deutschen Presse-Agentur. "Dafür bitte ich um Entschuldigung, insbesondere bei denjenigen in der CDU, die immer wieder die Notwendigkeit einer klaren Brandmauer zur AfD betonen."