Parteitag in Hechingen: Kritik an AfD war differenziert

Hannes Reis aus Hechingen bewertet den Protest gegen den Landesparteitag. Diese Bilanz zieht er.
Vergeblich wartete ich auf einen Pressebericht, der sich mit den Inhalten der sonntäglichen Kundgebung des breiten Hechinger „Bündnisses für Demokratie und Menschenrechte“ befasst. Der Forderung, die AfD inhaltlich zu stellen, und nicht mit gängigen flachen Parolen, sondern differenziert kam das Bündnis in hohem Maße nach. Was mir besonders gefiel war die Vielfalt der Beiträge nicht zuletzt die poetischen und philosophischen Texte.