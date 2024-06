Parteitag in Essen: AfD wählt bei Parteitag neue Spitze - Polizei im Großeinsatz

1 Alice Weidel (l), Bundesvorsitzende der AfD, und Tino Chrupalla, Bundesvorsitzender der AfD, begrüßen die Gäste beim Presseempfang am Abend vor dem Bundesparteitag der AfD in der Grugahalle in Essen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

In Essen trifft sich die AfD zur Neuwahl der Parteispitze und zur Kursbestimmung in der Außen- und Europapolitik. Bis zu 100 000 Gegendemonstranten werden erwartet.









Essen - Begleitet von Protesten beginnt an diesem Samstag in Essen ein zweitägiger Parteitag der AfD. Rund 600 Delegierte sind zu dem Treffen in der weiträumig abgesperrten Essener Grugahalle eingeladen, um unter anderem einen neuen Bundesvorstand zu wählen. Das Führungsduo Alice Weidel und Tino Chrupalla strebt eine Wiederwahl an. Gegenkandidaten gab es bis zuletzt keine. Es wird auch um den missratenen Europa-Wahlkampf, den Umgang mit Spitzenkandidat Maximilian Krah und den Kurs der AfD in der Europa- und Außenpolitik gehen.