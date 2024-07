Parteitag der Republikaner: Trumps Sohn Don Jr.: Mein Vater hat ein Löwenherz

1 Trumps Sohn: "Am 5. November werden wir mit unserer Stimme kämpfen." Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee ist das Attentat auf Trump vom Wochenende omnipräsent. Auch Trumps Sohn erinnert in einer Rede an den tödlichen Angriff.









Milwaukee - Der Sohn des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump preist nach dem Attentat am Wochenende den Mut seines Vaters. "Was war also der Instinkt meines Vaters, als sein Leben auf dem Spiel stand? Nicht zu kuschen, nicht aufzugeben", sagte Don Trump Jr. beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee. Sein Vater habe der ganzen Welt gezeigt, dass der nächste amerikanische Präsident ein "Löwenherz" habe.