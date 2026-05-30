Parteitag der Hessen-CDU: Rhein und Spahn stellen sich demonstrativ hinter Merz

Hessens Ministerpräsident Rhein fordert «mehr Merz». Unionfraktionschef Spahn nennt die Wechsel-Gerüchte «Unsinn».
Rotenburg - Unionfraktionschef Jens Spahn und der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (beide CDU) haben Bundeskanzler Friedrich Merz angesichts der Spekulationen um einen Kanzlerwechsel den Rücken gestärkt. "Wir brauchen nicht weniger Merz, wir brauchen mehr Merz", sagte Rhein beim Landesparteitag der Hessen-CDU in Rotenburg an der Fulda. Spahn bezeichnete entsprechende Berichte als "Unsinn".