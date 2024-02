Parteien: Umfrage: Union bleibt stärkste Kraft

1 Auf die Frage, welche Koalitionen nach der nächsten Bundestagswahl gut wären, nannten den Angaben zufolge 36 Prozent ein Bündnis aus Union und SPD. Foto: Michael Kappeler/dpa

Wen würden die Deutschen wählen, wenn nun Bundestagswahl wäre? Die Union sowie die AfD schneiden einer Umfrage zufolge gut ab. FDP und Linke kämen nicht in den Bundestag - dafür aber eine neue Partei.









Berlin - Die Union bleibt einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" zufolge stärkste Kraft. Im sogenannten "Sonntagstrend" kommen CDU und CSU wie in der Vorwoche auf 30 Prozent. Zweitstärkste Kraft ist demnach die AfD, die mit 20 Prozent ihren Wert im Vergleich zu einer Umfrage in der Vorwoche hält.