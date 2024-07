Parteien: Umfrage: BSW erreicht 10 Prozent

1 Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat in einer neuen Umfrage ein zweistelliges Ergebnis erreicht. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Eine Wahlumfrage zeigt wenig Veränderungen - das könnte auch an der Sommerpause im politischen Berlin liegen. Eine Politikerin dürfte sich allerdings freuen.









Link kopiert



Berlin - Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) verzeichnet laut einer neuen Wahlumfrage steigende Werte. In der aktuellen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der "Bild am Sonntag" kommt das BSW bundesweit auf 10 Prozent (+1) – das sei eine Bestmarke für die Partei, schreibt die Zeitung. Ebenfalls zulegen kann in der Umfrage die AfD, die auf 18 Prozent (+1) kommt.