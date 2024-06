1 Wie würden Wählerinnen und Wähler entscheiden, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin - Die AfD verliert laut einer Umfrage erneut an Wählergunst. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Instituts Insa für die "Bild" gaben 15,5 Prozent (-0,5) der Befragten an, sie würden die AfD wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Damit fällt die Partei hinter die SPD auf Platz 2 zurück, die wie in der vorherigen Umfrage bei 16 Prozent liegt. Für die AfD ist der aktuelle Wert in der Insa-Umfrage der schlechteste Wert seit März 2023.