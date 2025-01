Parteien: Proteste zum AfD-Parteitag in Riesa gestartet

1 Die Proteste eines Aktionsbündnisses zum AfD-Bundesparteitag in Riesa sind angelaufen. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

Beim anstehenden Bundesparteitag der AfD in Riesa sind die ersten Protestaktionen angelaufen. Polizei und Aktionsbündnisse rechnen mit rund 10.000 Demonstranten. Die Polizei kontrolliert.









Leipzig/Riesa - Vor dem am Vormittag beginnenden AfD-Parteitag in Riesa (Sachsen) sind erste Protestaktionen eines Aktionsbündnisses angelaufen. Die Teilnehmer des Gegenprotests würden zu den angezeigten Versammlungsorten geleitet, teilte die Polizei in Dresden mit. Die Lage sei ruhig. Nach Angaben der Veranstalter bewegen sich mehrere Protestgruppen auf den Straßen in Richtung Riesa. Eine "Kleingruppe" blockiere die östliche Fahrbahn der B 169 südlich von Riesa, hieß es.