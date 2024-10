Parteien: Linken-Spitze: Schwerdtner und van Aken kandidieren

1 Streben an die Spitze der Linken: Ines Schwerdtner und Jan van Aken. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Die Linke stellt sich personell neu auf. Beim Bundesparteitag mussten die beiden designierten Vorsitzenden bereits ein schwieriges Thema abräumen.









Link kopiert



Halle - Bei ihrem Bundesparteitag in Halle wählt die Linke heute eine neue Doppelspitze. Beworben haben sich die Publizistin Ines Schwerdtner und der frühere Bundestagsabgeordnete Jan van Aken. Die beiden hatten schon am Freitagabend ihre erste Bewährungsprobe: Eine von ihnen ausgehandelte Kompromissformel zum Nahost-Konflikt und gegen Antisemitismus in Deutschland fand beim Parteitag eine Mehrheit. Der Beschluss entschärfte einen heftigen internen Streit.