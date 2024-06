Parteien: Insa-Umfrage: Wagenknecht-Partei legt zu

1 Sahra Wagenknecht beim Landesparteitag des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Foto: Michael Bahlo/dpa

Laut Insa-Umfrage bleibt die Union unverändert die stärkste Kraft. Eine Partei sackt weiter ab und eine andere legt dafür zu.









Berlin - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kann in einer Insa-Umfrage weiter zulegen und steht derzeit bei neun Prozent. Damit gewinnt es in der Erhebung für die "Bild am Sonntag" einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche und kommt auf den höchsten Wert, den das Meinungsforschungsinstitut für die erst im Januar gegründete Partei bislang gemessen hat. Wagenknechts frühere Partei Die Linke sackt weiter ab und kommt nur noch auf zwei Prozent (minus ein Punkt). Im am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" der Forschungsgruppe Wahlen liegt das BSW bei sieben Prozent und die Linke bei drei Prozent.