Parteien in Grenzach-Wyhlen: SPD will sichtbarer und wirksamer werden

Der SPD-Ortsverein Grenzach-Wyhlen steckt in einem Dilemma. Wie die Genossen gegensteuern wollen und warum dies schwierig wird, zeigt sich an ihrer Streuobstwiese.
Als Beispiel dafür kann die SPD-Streuobstwiese am Bandweg herhalten. Erst vor sechs Jahren vom Ortsverein gepachtet und seither von Mitgliedern hergerichtet, belebt und gepflegt, steht das Projekt vor dem Aus. „Es gibt niemanden mehr, der sich um die Wiese kümmern will“, wie Co-Vorsitzender Marius Kipfmüller am Donnerstagabend im Rahmen der Mitgliederversammlung der Genossen im „Auerhahn“ mit Bedauern sagte. Zwar bot der ehemalige Ortsvereinsvorsitzende Robert Blum spontan an, die Pacht für die Obstwiese zu übernehmen, doch das Grundproblem wurde dadurch nicht gelöst. „Es macht niemand. Und wir können auch niemanden für diese Arbeit bezahlen“, sagte Kipfmüller resigniert.